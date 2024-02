Pacheco: "El cuento es un flechazo"

Un pie en lo alto y otras encerronas es el título del libro de cuentos que el escritor cubano Sindo Pacheco presenta este sábado en Books and Books.

Los 15 relatos que este escritor nacido en Cabaiguán están marcados por el absurdo, el humor y las circunstancias que rodean a los personajes que Pacheco construye con gran maestría.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, Pacheco se refirió al título del libro: u201cEl cuento es una especie de encerrona, los personajes no se pueden librar de su destino u201d.

u201cA veces en el cuento el personaje elabora su destino y va por ahí para allá, el mismo te cuenta su historia y se sublevan y no es lo que uno pensaba como autor u201d, dijo

Acerca de su proceso creativo Pacheco aseguró: u201cEl cuento es un flechazo, yo lo empiezo a elaborar en la mente o el cuento me empieza a escribir a mí, se empieza a apoderar de mí y yo a veces no quiero ni pensar en eso. Cuando uno no tiene más remedio, entonces se sienta y lo escribe u201d.

u201cEl humor en mi literatura es involuntario, no es preconcebido, lo que hace reír a la gente a mí me da tristeza cuando lo escribo porque me solidarizo con el personaje u201d, afirmó.

u201cYo no pretendo hacer crítica u201d, añadió. u201cLo que pasa es que algunos cuentos son críticos porque los personajes se mueven dentro de las convenciones sociales que hay en Cuba y todo el mundo está limitado por las circunstancias. La literatura es literatura, es el hombre y sus circunstancias u201d, concluyó.

Imagen

Sindo Pacheco. (ÁLVARO MATA)

