Robin Williams vuelve a la TV tras 32 años de ausencia

Robin Williams y Sarah Michelle Gellar en un fotograma del programa de TV "The Crazy Ones". (CBS)

Los Ángeles. Su incontinencia verbal nunca supo de protocolos ni de vicisitudes diplomáticas. Es algo que pese a los golpes, las clínicas de rehabilitación y las incontables sesiones de Alcohólicos Anónimos, no ha cambiado y por lo que nunca pide perdón. No hace falta que sus compañeros le den la palabra para empezar con la primera broma, un sarcasmo que sucede al siguiente y que hila a la perfección con el próximo, como un loco de esos que retrató con soberbia Milos Forman en Alguien voló sobre el nido del cuco.

La diferencia con aquella panda de chiflados internados en una clínica mental es que a Robin Williams la vida le ha vuelto a dar una oportunidad, otra más. No solo está a punto de estrenar una nueva serie de televisión como máximo exponente del asunto, sino que ha abierto un nuevo capítulo en el aspecto sentimental, casado por tercera vez con la diseñadora gráfica Susan Schneider, que le ayudó a superar su último problema de salud, esta vez tras una operación a corazón abierto.

Lejos de casa

El único problema con The Crazy Ones, el título de la comedia que le ha encomendado la cadena CBS para sacar adelante, es que le alejará de su casa de San Francisco durante al menos cinco meses. Williams ya se ha alquilado un apartamento en Los Ángeles, pero está tomándose su tiempo para instalarse definitivamente.

Quiere, eso sí, tener cerca las reuniones de Alcohólicos Anónimos de las que se lleva nutriendo años para no recaer en la bebida y en las drogas que torcieron de forma dramática su carrera durante años.

Aún así, no cree que eso tuviera mucho que ver con el hecho de que no le hubieran hecho una oferta en firme para la televisión en más de tres décadas. u201cLa verdad es que no se por qué no me lo habían ofrecido, al menos en muchos años, pero supongo que las cosas han empezado a cambiar en mi vida u201d, dice con su sinceridad característica, sin filtros. u201cEs fabuloso tener algo estable después de tantos años u201d.

Ahora su idea es volver a meterse en un personaje con reminiscencias de Mrs. Doubtfire o The Birdcage, un tipo con el chiste fácil a flor de piel y que en este caso regenta una agencia de publicidad en Chicago junto su hija, papel interpretado por Sarah Michelle Gellar.

"Simon Roberts, el dueño, está tratando de enfocarse en su relación con su hija pero también lo hace por el interés del negocio u201d, explica el actor de 62 años, que asegura que se sintió inmediatamente atraído por el personaje por esa relación que se establece entre el padre y la hija madura. u201cRoberts es un hombre que está tratando de regresar de la vieja escuela e intentado conseguir ser relevante en una nueva era u201d.

Eso sí, Williams explica que Roberts es capaz de venderle cualquier cosa a quien se lo proponga o de hacer feliz a los ejecutivos de McDonald u2019s, una de las cuentas más poderosas de la firma.

El mundo publicitario

Habrá, parece, contenido en cantidad sobre el mundo publicitario que Mad Men ha ayudado a revitalizar en el medio televisivo, aunque con una perspectiva manifiestamente distinta, no solo por la época en la que está ambientada. La serie de David E. Kelley huele a una especie de monólogo apto para seguidores a ultranza de Williams y a escabechina para aquellos que con el tiempo han decidido no someterse más a la intensidad del protagonista de Good Morning Vietnam.

Además de Sarah Michelle Gellar, los demás personajes parecen girar en torno a la figura de Roberts con una atractiva asistente como Amanda Setton y un protegido del dueño de la empresa interpretado por James Wolk. De todo el reparto, Gellar es claramente la más experimentada en las lides televisivas para aguantar el peso de la serie junto a Williams, que no había vuelto a la pequeña pantalla con algo fijo desde Mork & Mindy. Veremos qué suerte corre y si su sentido del humor aún resiste el paso del tiempo.

Imagen

