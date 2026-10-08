Con un V8 atmosférico de 6.7 litros que eroga 535 CV, el Chevrolet Corvette Grand Sport Convertible 2027 promete una experiencia de manejo sin igual, combinando potencia y la posibilidad de disfrutar el rugido del motor al aire libre.

El nombre Grand Sport vuelve a ocupar un lugar destacado en la familia Corvette para 2027, y lo hace con una fórmula que combina tradición, tecnología y prestaciones dignas de un superdeportivo. El nuevo Chevrolet Corvette Grand Sport Convertible mantiene el carácter de un deportivo de alto rendimiento, pero añade la posibilidad de disfrutar de su motor V8 con el techo abierto.

La nueva generación del Grand Sport utiliza el Corvette de motor central de octava generación como punto de partida y recibe el nuevo V8 LS6 atmosférico de 6.7 litros, un propulsor que representa una importante evolución respecto al V8 de 6.2 litros utilizado anteriormente. Chevrolet anuncia 535 caballos de potencia y 520 libras-pie de torsión, cifras que convierten a este motor en el V8 atmosférico de producción con mayor torque, según la propia marca.

Una de las características más interesantes del Corvette Grand Sport es que sus 535 caballos no proceden de turbocompresores ni de un sistema híbrido. El LS6 es un V8 de aspiración natural, con una cilindrada de 6.7 litros, relación de compresión de 13.0:1 y una arquitectura diseñada para proporcionar una respuesta inmediata y lineal.

El motor desarrolla sus 535 hp a 6,100 rpm, mientras que las 520 lb-pie de torsión aparecen a 4,600 rpm. La potencia llega a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de doble embrague y ocho velocidades. El resultado es una experiencia de conducción muy diferente a la de muchos deportivos modernos que dependen de motores turboalimentados. Al pisar el acelerador, la respuesta es inmediata y la entrega de potencia crece de manera progresiva hasta la zona alta del tacómetro.

Las cifras de aceleración explican rápidamente la razón de ser del Grand Sport. Chevrolet declara 2.75 segundos para acelerar de 0 a 60 millas por hora y 10.95 segundos para completar el cuarto de milla, alcanzando 124 mph. En otras palabras, estamos ante un automóvil capaz de ofrecer prestaciones que hace pocos años estaban reservadas para modelos exóticos de seis cifras. La publicación Car and Driver estima que el Grand Sport puede alcanzar 60 mph en aproximadamente 2.7-2.8 segundos y calcula una velocidad máxima de entre 180 y 186 mph, dependiendo de la configuración.

El Corvette Grand Sport no se limita a impulsarse con un motor potente. Su atractivo está también en la combinación de motor central, tracción trasera y tecnología de control del chasis. El modelo viene con Magnetic Ride Control, un sistema de suspensión capaz de modificar continuamente la respuesta de los amortiguadores. También cuenta con frenos de alto rendimiento y neumáticos Michelin orientados tanto al uso diario como a una conducción deportiva. Chevrolet ofrece además configuraciones y paquetes destinados a mejorar sus capacidades en circuito. La posición central del motor contribuye a distribuir mejor el peso del automóvil y proporciona una sensación particularmente estable cuando se conduce rápidamente en curvas.

Para quienes aprecian la experiencia de conducir al aire libre, el Corvette Grand Sport está disponible con carrocería Convertible. La posibilidad de escuchar directamente el sonido del V8 de 6.7 litros añade un componente emocional que difícilmente puede reproducirse mediante un sistema de escape electrónico.

El diseño conserva las proporciones características del Corvette de motor central, pero añade elementos visuales específicos del Grand Sport. Entre ellos aparecen detalles inspirados en los modelos históricos, franjas centrales, las características marcas en los guardabarros y diferentes combinaciones de colores. Chevrolet incluso recupera el color Admiral Blue Metallic, asociado históricamente con el Grand Sport, además de ofrecer numerosas posibilidades de personalización.

Naturalmente, los 535 caballos tienen un precio en la estación de gasolina. Chevrolet publica para el Grand Sport una estimación EPA de 15 mpg en ciudad, 23 mpg en carretera y 17 mpg combinadas. El tanque tiene una capacidad aproximada de 18.5 galones y requiere gasolina premium. Con esas cifras, la autonomía teórica combinada se aproxima a 315 millas por tanque, aunque el consumo real dependerá considerablemente del estilo de conducción. En una conducción deportiva, es razonable esperar una autonomía inferior.

El Grand Sport 2027 tiene un precio inicial anunciado por Chevrolet de $86,000, aunque esa cifra corresponde al precio de entrada de la gama y no necesariamente al Convertible completamente equipado. Para el Convertible, Car and Driver publica precios de referencia de aproximadamente $95,495 para el 1LT, $102,595 para el 2LT y $107,245 para el 3LT, que tuvimos el privilegio de conducir. Esto coloca al Corvette en una posición interesante frente a numerosos deportivos europeos con prestaciones comparables, aunque precios significativamente más altos.

El Chevrolet Corvette Grand Sport Convertible 2027 recupera un nombre legendario y lo adapta a la era del Corvette de motor central. Su combinación de 535 caballos, 520 lb-pie de torque, 0-60 mph en 2.75 segundos y una velocidad máxima estimada cercana a 186 mph lo convierte en un deportivo extremadamente rápido.

Pero quizá lo más atractivo sea que Chevrolet no ha convertido al Grand Sport en una máquina exclusivamente orientada al circuito. Conserva la posibilidad de utilizarlo como automóvil de carretera y, en el caso del Convertible, añade el placer de conducir con el techo abierto.

Es, en esencia, una interpretación moderna de la filosofía Grand Sport: potencia, precisión y carácter de competición, pero suficientemente civilizado como para disfrutarlo todos los días.