Un libro muestra a Obama fascinado por la capacidad de la CIA

","

Mazzetti, corresponsal de Seguridad Nacional del diario The New York Times, narra en su primera obra (editorial Critica) como la capacidad de la agencia de espionaje para localizar y matar mediante el empleo de los drones (aviones no tripulados) ha aumentado en los diez últimos años.

","

A través de los agentes sobre el terreno, el premio Pulizter 2009 por sus investigaciones en torno al aumento de la violencia en Afganistán y Pakistán explica como incluso los militares norteamericanos son colocados bajo el paraguas legal de la CIA para perpetrar las operaciones letales como la de Osama bin Laden.

","

El autor sostiene que lo que sorprende de la Administración demócrata de Obama de los asesinatos de terroristas y supuestos terroristas mediante el uso de los aviones no tripulados"no es la continuidad, sino como aumenta".

","

"Porque pocos han dicho que es más fácil matar que detener", explica el reportero, curtido sobre el terreno acompañando las tropas e investigando en los países más violentos.

","

Su libro explica como la política de asesinatos iniciada por el Gobierno de George W. Bush tras los atentados del 11-S del 2001 y continuada con Obama ataja el problema de las cárceles secretas y atenúa también todos los problemas asociados a los interrogatorios y las denuncias por torturas.

"],".article .article-multimedia-tabs":["

Imagen

"],".article .article-multimedia-content":["

Barack Obama. (AP)

"],".article .left-side .related":["

"]