"Un Nuevo Día", humor y contacto con la gente en la nueva temporada

En un ambiente relajado y con lo mejor de su humor, el elenco del programa de entretenimiento de Telemundo, Un Nuevo Día, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 a.m., recibió a DIARIO LAS AMÉRICAS en el estudio, ubicado en Hialeah, para una amena charla sobre lo nuevo que tienen preparado para los televidentes.

La química entre Rashel Díaz, Daniel Sarcos, Adamari López, Diego Schoening y Ana María Canseco es evidente dentro y fuera de la pantalla y organizarlos a todos para conversar le costó un poco al anfitrión de la cita, el reportero Camilo Montoya quien recientemente se incorporó al equipo de Telemundo.

En medio de bromas y risas el elenco de Un Nuevo Día nos contó que la próxima semana estarán tres días en el área de Nueva York. Esto se debe a que la semana que viene los canales de televisión de todo el país tienen los llamados upfronts, eventos en que presentan su programación para la temporada 2014-2015 a los anunciantes citados en la Gran Manzana.

u201cEn Un Nuevo Día estamos constantemente viajando. Es bien bonito llevarles el show en vivo, poder disfrutar de nuestra gente, compartir de tú a tú, y en este caso vamos a estar celebrando 100 años del Bronx. Vamos a estar con bachateros, con muchachos jóvenes, con Henry Santos, Roberto Tapia. Al día siguiente vamos a estar en Nueva Jersey bien acompañados con el elenco de Camelia, La Tejana y de la segunda parte de El Señor de los Cielos, con Rafael Amaya u201d, dijo entusiasta Ana María Canseco.

La cubana Rashel acotó: u201cYa hemos puesto promociones durante el show para que la gente sepa dónde es la cita. Son tres días, el lunes se empieza desde el Bronx por los 100 años, pero esa es la idea, que la gente llegue ahí en vivo. También vamos a tener el martes todo lo que está ocurriendo con la fiesta de Los 50 más Bellos, nuestro Chef James es uno de ellos, vamos a tener también los mejor y peor vestidos de la alfombra roja u201d.

La diferencia

u201cUno de los puntos que nos diferencian de cualquier otro show es que desde hace un tiempo para acá estamos haciendo transmisiones simultáneas con nuestros hermanos de NBC y durante estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de presentar desde el Rockefeller Center a Pitbull, Enrique iglesias, Shakira y Juanes y este tipo de transmisión se va a seguir extendiendo durante toda la temporada u201d, aseguró el venezolano Daniel Sarcos.

Por su parte, el mexicano Diego Schoening, exintegrante de la banda juvenil Timbiriche y quien se incorporó hace muy poco al elenco afirmó: u201cAcabamos de tener un entrevista muy divertida con Marlon Wayans, que acababa de salir con Haunted House 2, de repente son estrellas que cuando las vez pues dices: u2018Oye, cómo será, cómo te impactará u2019, y en realidad son gente totalmente sencilla como todos nosotros, simplemente hablan otro idioma y fue algo muy chistoso por que se ha dado desde ahí una sinergia muy diferente a lo que hacemos con las estrellas de Hollywood u201d.

u201cLas estrellas de Hollywood se están dando cuenta de que los hispanos les interesamos, y es un portal muy grande para ellos acercarse a nuestra audiencia u201d, dijo Canseco.

Con mucho humor

Todos estuvieron de acuerdo al afirmar que el humor es el elemento aglutinador del elenco. u201cEl buen humor aquí tienes que tenerlo de todas, todas, y si no lo tenías lo agarras, pero tienes que tenerlo porque es un programa de variedad, un programa diverso, donde lo mismo estás serio, pero de pronto viene que te tienes que reír, tienes que bailar u201d, dijo Rashel.

La hermosa cubana es quien lleva más tiempo como anfitriona. u201cSon seis años en que he cambiado de elenco no sé cuántas veces, he cambiado de lugar. Primero fue en Puerto Rico, luego acá en Miami. Es como pasar una universidad, porque cada día un programa como este es totalmente distinto u201d. Y aunque afirma que cuando estaba en su natal Cuba nunca se imaginó que iba a terminar trabajando en televisión pues lo suyo era la danza, dijo que lo valora mucho pues le ha costado y le da gracias a Dios todos los días u201chasta que dure u201d.