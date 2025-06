Abogados de Sean "Diddy" Combs busca demostrar que su exnovia tenía iniciativa

La defensa exhibió mensajes amorosos y notas de voz que la pareja compartió, y también le preguntó a Jane sobre sus "celos" con respecto al estilo de vida "poliamoroso" de Combs que involucraba a otras novias.

Geragos obtuvo el testimonio de Jane, quien dijo que se sentía atraída por hombres "exitosos".

La testigo, que dijo al jurado que todavía ama a Combs, también testificó que en algunos momentos se sintió "muy amada" por él y que era su "bebé".

El abogado Geragos pasó gran parte de la tarde incitando a Jane a leer en voz alta textos largos y lascivos.

Durante el incómodo y minucioso proceso, Jane enfatizó repetidamente que había un "matiz subyacente" en los mensajes que la obligaba a escribir lo que Combs quería escuchar.

Jane se mantuvo en gran parte tranquila y confiada durante el interrogatorio de la defensa, pero un intercambio particularmente tenso hizo que su paciencia se desvaneciera.

Presionándola por los celos relacionados con los regalos que Combs le dio a otras mujeres, Geragos le preguntó si alguna vez le regaló un bolso de Chanel.

"No, sólo sufrí un trauma", respondió Jane.

"¿Qué es un bolso Bottega?", preguntó Geragos, refiriéndose a otro accesorio de lujo que Jane había dicho haber recibido de Combs.

"Estoy segura de que tienes uno", bromeó Jane, antes de que el abogado le preguntara cuánto cuesta un bolso Bottega.

Jane respondió: "¿Cuánto cuesta mi cuerpo?"

- Estallido violento -

Jane contó previamente a los jurados cómo el último año de su relación con el artista conocido como "Diddy" estalló en violencia en junio de 2024.

En ese momento, Combs ya estaba siendo investigado por las autoridades federales, y las ahora infames imágenes de seguridad de él agrediendo a su exnovia Casandra Ventura en un hotel eran públicas.

Jane, quien comenzó a salir con Combs a principios de 2021, detalló cómo anhelaba una relación romántica más tradicional con él.

Pero ella dijo que el 90 por ciento de su tiempo juntos resultó en fiestas sexuales que a veces duraban días y en las que Combs la indicaba que tuviera relaciones sexuales con acompañantes masculinos mientras él observaba, incluso cuando ella le dijo que los encuentros la hacían sentir "sórdida" y "disgustada".

Jane dijo a los jurados que Combs pagó su alquiler en ese momento y todavía lo hace, y cubrió sus gastos legales.

Anteriormente, ella testificó extensamente que se sentía "obligada" a participar en las llamadas "noches de hotel" por "miedo a perder el techo sobre mi cabeza" que Combs estaba financiando.

La discusión, que tuvo lugar en junio de 2024, se intensificó cuando Jane dijo que empujó la cabeza de Combs sobre una encimera de mármol en su casa y comenzó a arrojar velas, actos de ira "acumulada", testificó.

Combs estaba furioso: Jane dijo que él derribó puertas y finalmente la estranguló.

Ella salió corriendo, pero al regresar Combs la pateó y la golpeó hasta que le dejó un ojo morado y ronchas del tamaño de una pelota de golf, dijo.

Combs le ordenó que se pusiera hielo en las heridas y se preparara para pasar una noche en un hotel con escolta.

"No me vas a arruinar la noche", dijo que Combs le dijo. Cuando ella dijo que no quería participar, él se acercó a su cara y le preguntó con tono enérgico: "¿Entonces esto es coerción?"

Jane finalmente accedió: "Sentí como si no estuviera en mi propio cuerpo", dijo.

- 'Trauma sexual' -

Cuando Ventura, quien el mes pasado testificó sobre abuso físico y psicológico con detalles igualmente insoportables, presentó su demanda civil de 2023 que abrió la puerta a una investigación federal, Jane dijo que "casi se desmaya".

"Había otra mujer que sentía lo mismo", dijo Jane.

"Siento que estoy leyendo mi propio trauma sexual. Me enferma que tres páginas enteras, palabra por palabra, reflejen exactamente mis experiencias y mi angustia", le escribió a Combs en un mensaje de texto leído en el tribunal.

El hombre de 55 años enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual.

La historia de Jane no estaba en la acusación original contra Combs, pero fue agregada después de recibir una citación que requería que testificara en noviembre de 2024 ante un gran jurado.

Jane no ha presentado ninguna demanda civil contra Combs y declaró que no tiene previsto hacerlo. Se espera que permanezca en el estrado hasta el jueves.

Ahora en su quinta semana de testimonios, se anticipa que el juicio federal de Manhattan continuará al menos hasta junio.

FUENTE: AFP