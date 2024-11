Con manos de seda Sheinbaum "enfrenta" al narcotráfico, mientras EEUU encara una emergencia nacional

Octubre, según cifras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el quinto mes más violento del 2024, con alrededor de 2,293 homicidios violentos, un promedio de 73 asesinatos diarios; con una mandataria que apacigua la lucha contra el narcotráfico y expresa públicamente su preocupación por los derechos humanos de los narcotraficantes, mientras estos incrementan sus guerras por el control territorial.

Los cárteles con Sheinbaum

A solo días de asumir la Presidencia, Sheinbaum dejó claro que no iba a regresar la guerra contra el narco, que amenaza la estabilidad institucional y democráticas en México, y crea un problema de salud y seguridad pública en la frontera norte de México que comparte con Estados Unidos.

"No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros vamos a usar prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia", dijo Sheinbaum el pasado 8 de octubre.

La clara postura de la presidenta mexicana de seguir la políticas de AMLO, encendieron las alarmas en la región. En una entrevista a Infobae, concedida a principios de octubre, el exvicepresidente y exembajador de Colombia, Francisco "Pancho" Santos, advirtió que los cárteles mexicanos, cuya presencia se ha extendido en toda América Latina, se pueden convertir en una amenaza mayor durante la presidencia de Sheinbaum.

"Los cárteles mexicanos están en toda América Latina ya, especialmente en la costa pacífica son un poder que va desde el río Bravo hasta la Patagonia, que tiene impacto en Rosario, tiene impacto en Santiago, en Lima, en Bogotá. Están por todos lados (...) Más abrazos y menos balazos, que era la política de AMLO la va a seguir Claudia Sheinbaum, eso quiere decir que los cárteles mexicanos van a seguir creciendo, creciendo y creciendo, y que van a seguir siendo una amenaza muchísimo mayor a la democracia y seguridad en México que lo que eran hace seis años", aseveró Santos.

Esta es una realidad que ya comienza a palpar México, con los crecientes índices de violencia, que mantienen azotada a la población. Solo en el sexenio de AMLO, fueron asesinados 2,417 policías, según datos de la organización Causa en Común, unas cifras que van en aumento solo en el primer mes de Sheinbaum en el poder.

En defensa de narcotraficantes

Aunque el problema del narcotráfico en México es de vieja data, durante el sexenio de AMLO estos grupos han quedado a sus anchas ante la justicia con mano de seda que aplicaba el Gobierno izquierdista, que parece continuar bajo el mando de la nueva presidenta.

Sheinbaum tuvo que enfrentar su primer mes en el poder la guerras entre cárteles de la droga por el control territorial, la producción y el tráfico de estupefacientes, que ha exacerbado la violencia en el país azteca, con desapariciones forzadas, asesinatos y masacres.

La entrega a Estados Unidos del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, en julio pasado revivió el enfrentamiento entre "Los Mayos" y "Los Chapitos", facciones del cártel de Sinaloa, que se disputa el poder desde 2017.

La captura de Zambada en Nuevo México, después de haber sido traicionado por Guzmán López, ha generado tensiones entre el Gobierno mexicano y EEUU, quien ha afirmado que la detención de este peligrosos narcotraficante "debería celebrarse" en lugar de despertar reproches por las formas.

"El fin no justifica los medios, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo, y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de derecho, de la soberanía. Es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin", fue la tajante respuesta de la presidenta mexicana, quien expresa su constante preocupación por los herechos humanos de los narcotraficantes, quienes asegura, eran "exterminados" por los Gobiernos de derecha.

La crisis del fentanilo

La mandataria tenía previsto una estrategia enfocada en la cooperación entre fiscalías estatales y federales, con agencias internacionales, para hacerle frente al tráfico de fentanilo, según The Wall Street Journal.

Este es una de las drogas más letales que ocasionaron alrededor de 107,500 muertes en Estados Unidos en 2023, lo que llevó a la administración Joe Biden - Kamala Harris a declarar el tráfico de este opioides como una emergencia nacional.

Sin embargo, la cooperación con EEUU, principal afectado por el avance del narcotráfico, no se ha consolidado, dado los reproches por la detención de "El Mayo", que el Gobierno mexicano califica de "secuestro".

La producción de fentanilo, una droga hasta 50 veces más potente que la heroína, ha aumentado considerablemente durante la última década en México, ante la ávida demanda en EEUU que ha llevado a los cárteles a aumentar los laboratorios clandestinos y las rutas de tráficos para inundar el mercado estadounidense.

El impacto devastador del fentanilo en EEUU, especialmente ante las alarmantes cifras de muertes alcanzadas en 2021, ha dejado en manifiesto que el tráfico de esta sustancia, que utiliza químicos importados desde China para su fabricación, es un riesgo para la salud pública de México, EEUU y los demás países de la región.

Lucha contra el narcotráfico

EEUU ha enfocado sus políticas antidrogas en frenar el creciente tráfico de fentanilo en su frontera Sur, que comparte con Mexico, y en donde la desenfrenada migración, la trata de personas y el crimen organizado hace estragos.

En sus más recientes medidas frenar el ingreso de esta potente droga a territorio estadounidense, EEUU sancionó esta semana a miembros de alto rango del ala armada de un cártel de drogas que opera en territorios fronterizos y en los alrededores de la ciudad mexicana de Chihuahua.

Los sancionados fueron cinco mexicanos y dos empresas vinculadas a La Línea, una violenta organización de tráfico de drogas asentada en México que trafica fentanilo y otras drogas sintéticas hacia EEUU en nombre del Cártel de Juárez.

"Si La Línea continúa contribuyendo directamente a la proliferación de fentanilo mortal en nuestras comunidades, el Tesoro seguirá utilizando todas las herramientas en nuestro arsenal para ir tras su actividad criminal", aseveró este jueves, 31 de octubre, el subsecretario del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado de prensa emitido en relación a las sanciones económicas.

No obstante, la solución a la crisis de fentanilo que afecta directamente a las comunidades estadounidenses, requiere de la colaboración efectiva entre los Gobiernos de México y EEUU, para desmantelar los laboratorios e interceptar el tráfico de este opioides.

FUENTE: Con información de Infobae / Eme Equis / La Verdad Noticias / El País / La Razón