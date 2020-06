Cuba prorroga plazo para que residentes de la Isla permanezcan en el exterior

La medida permitirá que los cubanos sorprendidos por el COVID-19 fuera de la Isla conserven sus derechos como ciudadanos, aunque el Estado no aclaró por cuánto tiempo.

"Los ciudadanos cubanos que arriben a los 24 meses en el exterior, que no tengan la preocupación porque se ha prorrogado ese plazo y sabemos que muchos están en países donde la situación es compleja y no tienen cómo regresar a Cuba", dijo el primer ministro, Manuel Marrero, en el programa Mesa Redonda de la televisión estatal. "Se mantendrá esa prórroga y no perderán sus derechos como está establecido", añadió.

El régimen obliga a los cubanos residentes en la Isla a regresar cada 24 meses para conservar esa condición y sus derechos como ciudadanos, algo que ha sido criticado por defensores de derechos humanos y exiliados.

La prórroga del plazo de 24 meses para permanecer en el exterior forma parte de las medidas de desescalada del régimen cubano.

Los cubanos residentes permanentes en Cuba que regresen en vuelos humanitarios en este periodo podrán ingresar al país, pero durante las dos primeras fases de la desescalada tendrán que estar 14 días de cuarentena, como ha ocurrido hasta ahora.

Marrero comentó que, si bien el Estado no quiere estimular las visitas de los nacionales residentes en el exterior, sí se reinician trámites en consulados y embajadas cubanas en el exterior.