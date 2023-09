Cuba: un antes y un después de la llegada del castrismo

En 1922, el influencer asegura que Cuba se transformó en el segundo país en tener una estación de radio, además de ser el primero en el mundo en construir un hotel con aire acondicionado central.

Para el año 1954, en promedio, Cuba tenía una vaca por habitante, y que para 1957 La Habana tenía salas de cine en 3D.

Durante 1958 Cuba llegó a ocupar el segundo país del mundo en difundir la televisión a color, también poseía una gran variedad de electrodomésticos. Cuba figuraba en el puesto 29 con mayor economía desarrollada, todo esto sucedía antes de la llamada "liberación", afirmó Moreno.

Cuba después de la dictadura

Fidel Castro firma como primer ministro de Cuba el 16 de febrero de 1959, y electo presidente de los Consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, convirtiéndose en un dictador hasta febrero de 2008.

La llamada "ciudad de Castro" por los habaneros, es la ciudad del comunismo. El régimen asegura que los cubanos viven en prosperidad, pero la escasez, la falta de alimentos, la destrucción de viviendas por falta de mantenimiento son evidentes.

El régimen convirtió a Cuba en una ciudad muerta.

El video de un cubano cuya publicación es anonima, expone la verdadera cara de la isla a la que describe como estar en "una guerra, parece una ciudad muerta, en La Habana no hay prosperidad, no hay camino, no hay futuro, la gente vive como zombi, la gente sobrevive"

Además asegura que la Isla es "un pueblo que se sumerge en el hambre, en la necesidad, esto es lo que quiso Fidel Castro para Latinoamérica, esto es lo que quieren para Venezuela, Colombia, México, esto es el comunismo", afirmó.

Mujer balcón La Habana Vieja - Cuba Una mujer asomada a un balcón en La Habana Vieja, Cuba. Grethel Delgado/DLA

