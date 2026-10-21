Fiscalía española: Duro Felguera desplegó "plan corruptor" para planta termoeléctrica en Venezuela

MADRID .- La Fiscalía Anticorrupción de España, a cargo de Juan José Rosa, solicitó este miércoles, 21 de octubre, que la compañía Duro Felguera debe ser juzgada, porque llevó a cabo “un plan corruptor unitario” para la construcción de una planta termoeléctrica en Venezuela.

Además, solicitó que no se tomen en cuenta todas las peticiones de nulidades que solicitaron las defensas en el primer día de juicio durante el turno de cuestiones previas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la compañía Duro Felguera.

Los equipos de defensa de los exviceministro de Chávez, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa habían solicitado la nulidad del juicio. Alegaron que el registro en la sede de Duro Felguera debía anularse porque las pruebas partieron de un pendrive entregado de manera anónima a la fiscalía y, agregaron, ese material no tuvo la custodia adecuada y que los hechos habían prescrito, entre otras razones.

En esta audiencia se ventila si hubo pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para que la empresa dedicada a la ingeniera de plantas de energía se adjudicara en Caracas la construcción de una central termoeléctrica.

Rosa sostuvo, primeramente, que la comisión rogatoria que se dirigió durante la instrucción a Andorra, y que se tradujo en el envío de una ingente cantidad de documentos que luego sirvieron para sostener la acusación en este caso, fue completamente legal porque remitieron “lo que estimaron oportuno”. Para el fiscal, la comisión se tramitó conforme al convenio internacional que lo regula.

Indicó a Villalobos y a Ochoa Alvarado que no fue ninguna acusación sorpresiva por el mero hecho de que se conociera esa imputación en el auto de procesamiento.

La cadena de custodia no falló

En cuanto a la petición de que se anule la entrada y registro en Duro Felguera, porque encontraba origen en la entrega de un pendrive con denuncia anónima en Anticorrupción, el fiscal negó que fallara la cadena de custodia y que el asunto ya fue despachado en recursos previos.

Sobre si dicho asunto ya fue juzgado en Venezuela o en Andorra, el fiscal señaló que en esta causa no coinciden ni todos los investigados ni los delitos concretos.

El fiscal tampoco aceptó la afirmación de la prescripción del delito que alega Duro Felguera, explicó que, si bien sostiene la empresa que el contrato que pesa es de 2008, la acusación en realidad se centra “en el plan corruptor unitario que tiene conductas que se ejecutan cuando sí es penalmente responsable en 2011”.

Por otro lado, recalcó que “no hubo oscurantismo” en este asunto por parte de los fiscales encargados, y que es habitual que lleguen denuncias anónimas a Anticorrupción o documentos a la Fiscalía General del Estado. “Es un vicio que tienen los ciudadanos de denunciar”, ironizó, para luego señalar que no han hecho otra cosa que cumplir la ley.

Tras esta exposición, el magistrado presidente, Alfonso Guevara, admitió toda la prueba propuesta en las cuestiones previas y dejó sentado para la sentencia la resolución de todas las nulidades solicitadas por las defensas.

Este miércoles también declaró uno de los investigadores de la UDEF que participó en la instrucción y confirmó que las transferencias que llevaron a cabo entre los investigados para perfeccionar el supuesto soborno.

A preguntas de la defensa de Villalobos, el agente reconoció que no se investigó la empresa intermedia Terca que era un “cascarón” o si estaba capacitada para realizar actividades mercantiles en Venezuela. Reseñó también que el contrato para la construcción de la planta era de emergencia por la crisis energética que imperaba en el país suramericano y, por tanto, no era necesaria más concurrencia. Además, manifestó que desconoce si el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez cobró algo por esa adjudicación.

FUENTE: con información de elDiario.es/Transparencia Venezuela