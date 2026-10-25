María Corina Machado ya está en Venezuela: "Estoy aquí. Con ustedes"

María Corina Machado sorprendió a los presentes en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, Barquisimeto.

CARACAS. La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en X. Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en X.

El equipo de prensa de Machado confirmó su llegada al país y su asistencia a un acto en la Plaza del pueblo de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, a unos 400 km de Caracas.

Según publicó el periodista del ABC de España, David Alandete, María Corina Machado entró en Venezuela por Colombia. Era su segundo intento desde ese país y el noveno desde junio. "Fuentes en Washington me aseguran que la Administración Trump estuvo dividida hasta el último momento. Resultó decisiva la presión de legisladores de Florida, que advirtieron a la Casa Blanca del grave coste político que suponía dar la impresión de estar bloqueando el regreso de la Nobel de la Paz, especialmente a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre".

En redes comenzaron a circular las imágenes de Machado entrando al templo de la Divina Pastora.

Desde el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, hasta cada rincón de Venezuela, se siente la fuerza de un pueblo que jamás perdió la esperanza. @MariaCorinaYA pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país. ¡Venezuela será libre! — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

Imágenes de Machado rodeada de seguidores fueron divulgadas por voceros de la dirigente.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

#URGENTE llega al Santuario de la Divina Pastora, Barquisimeto estado Lara @MariaCorinaYA https://t.co/zHCD5olVy2 — Roberto Junior (@jrbermudezofi) October 25, 2026

El regreso de María Corina Machado representa mucho más que un movimiento político. Para amplios sectores de la sociedad venezolana, su retorno constituye una señal de compromiso con quienes permanecen dentro del país enfrentando una prolongada crisis económica, social e institucional. Su figura se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más influyentes de la oposición y como un referente de resistencia frente al régimen de Nicolás Maduro.