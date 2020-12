Acuario: Predicciones para el 2021

Es hora de que te pongas a trabajar Acuario con Saturno moviéndose en tu signo justo antes de que comience el año, puedes esperar estar haciendo un montón de cambios en ti mismo durante el 2021. Parte de este trabajo podría incluir asumir más responsabilidad por tu bienestar físico y hacer lo que puedas para mejorarlo. También puede implicar echar un vistazo a dónde te has estado vendiendo corto o mezclándote demasiado en la multitud, para que puedas dirigirte y ocupar el lugar que te pertenece.

Tres veces a lo largo del año (17 de febrero, 14 de junio y 24 de diciembre), Saturno se cuadrará con Urano, lo que podría ayudarte a establecer límites más saludables (especialmente con la familia) o a tener más confianza en tu singularidad. Sin embargo, con Júpiter uniéndose a Saturno en Acuario para la mayoría del 2021, el año te traerá un montón de regalos y oportunidades para el éxito. Bajo el reloj benévolo de Júpiter, puedes esperar ir más allá de lo que has visto antes; Júpiter resaltará cuánto puedes hacer y cuán alto puedes llegar cuando creas en tu poder. Simplemente no te sorprendas con toda la fanfarria que recibirás o cuántas veces te encontrarás en el lugar correcto en el momento adecuado. Este año, todo se trata de ti. ¡Trabaja!

Este es un gran período para que te concentres en empezar de nuevo de alguna manera. Este es el comienzo de un nuevo ciclo de vida para ti que puede durar décadas. Puedes asumir nuevas responsabilidades, establecer nuevas metas, trabajar en nuevos planes a largo plazo, buscar nuevas oportunidades, expandir tu vida de nuevas maneras y tomar la iniciativa para lo que quieres. Puede ser abrumador a veces gracias a Saturno, y es posible que sientas el peso de todo esto presionándote, pero puedes manejarlo.

Mercurio se retrogradará en tu signo durante la mayor parte de febrero, por lo que esta puede ser la época más difícil del año para ti. Puedes sentir como cada pequeña cosa que puede salir mal, sale mal. Es posible que te sientas impaciente con los demás, tengas malentendidos y necesites darte un respiro. No seas tan duro contigo mismo, y trata de planear o retroceder para que no tengas que estresarte tanto durante este tiempo. Para lo qué puede ser genial es una segunda oportunidad, así que piensa en algo en lo que te gustaría otra oportunidad.

Amor

Marte estará en tu sector amoroso de marzo a mediados de abril, y esto te da energía extra e impulso para enfocarte en el amor en tu vida. Puedes estar más motivado para compartir el amor que sientes con los demás y hacer que los demás se sientan tan bien como tú. Puedes ser mucho más afectuoso y romántico, y perseguir el amor con mayor celo y propósito. Si estás solo, es posible que desees mantener tus opciones abiertas, mientras que si tienes pareja, es posible que desees planificar para unas vacaciones juntos.

Mercurio retrógrada de nuevo en tu sector amoroso durante la mayor parte de junio, y esto viene con un eclipse solar en este el 10 de junio. Los problemas de amor pueden estar expuestos, y puedes encontrar desafíos en tus relaciones amorosas en los que necesitas trabajar. Algunos de tus seres queridos pueden ponerse conflictivos, y tendrás que ejercitar más paciencia y comprensión. Los amores viejos pueden volver a tu vida, y si eres soltero, es posible que tengas ganas de reconectarte, y el eclipse podría hacer que este sea un buen momento para ello. Si estás es una relación, puedes trabajar para que se sienta fresca y nueva, reavivando la chispa.

Marte recorre tu sector de las relaciones de mediados de junio a julio, y esto puede hacerte más serio acerca del compromiso y tus relaciones. Es posible que desees dar el siguiente paso en tu relación, si estás en pareja, y mostrar lo serio que eres acerca de tu compromiso. Si eres soltero, es posible que tengas poco interés en alguien que no esté dispuesto a tomar el compromiso en serio, y exigir más respeto a otros que quieren cortejarte.

Marte se mueve a tu sector de intimidad de agosto a mediados de septiembre, y esto puede ayudarte a mejorar los lazos emocionales que tienes con los demás. Quieres fortalecer tus lazos y sentir que tus relaciones pueden soportar cualquier presión del mundo exterior. Puedes ser mucho más apasionado y querer compartir plenamente con tus seres queridos.

Dinero

Neptuno permanece en su sector monetario todo el 2021, y puedes seguir usando el dinero de maneras que ayuden a los demás o los enriquezcan espiritualmente. Es posible que sientas menos apego a los objetos físicos y, en su lugar, te concentres en la experiencia y el alimento espiritual. El dinero puede ser más difícil de conseguir a veces, pero también puedes manifestarlo más fácilmente conectando con el Universo y confiando en tu intuición en lo que se refiere a los asuntos financieros.

Júpiter se une a Neptuno en este sector brevemente desde mediados de mayo hasta julio, y tendrás más oportunidades financieras, aprovecharás los proyectos financieros y el asesoramiento, y puedes trabajar en la mejora de tu situación económica en general. Puedes sentirte más centrado y esto puede ayudarte a estabilizar tus finanzas y ampliar las oportunidades.

Marte visitará tu sector laboral de mediados de abril a mediados de junio, este puede ser un período altamente productivo, y puedes organizarte, hacer listas, apegarte a un horario, y establecer alguna estructura. Puede ser un buen momento para abordar las pequeñas tareas que se acumulan y necesitan ser terminadas. Si te apasiona el trabajo que haces, puedes tener aún más energía y motivación para hacer más durante este tiempo; si no te apasiona, puedes odiarlo aún más y necesitaras traer más pasión a tu vida diaria para contrarrestar la insatisfacción.

Marte transita por tu área de la profesión de noviembre a mediados de diciembre, y puedes sentirte más ambicioso e impulsado a tener éxito. Puedes mejorar los planes a largo plazo, tener un ojo práctico para cómo hacer las cosas y seguir avanzando hasta que avances. Sentirás como si llegaras a un punto alto con algo, y terminaras especialmente algo que comenzaste 12-18 meses antes. Si no te importa lo que estás haciendo o no has adoptado el enfoque correcto, es posible que experimentes un contratiempo o retraso, y tengas que hacer cambios para volver a la acción.

Salud

Nunca notarás lo cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo. Deja que tus buenos hábitos se afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano. No desistas. Adáptate a lo que la vida te proponga o de lo contrario terminarás agotado, maneja con cautela en el tema de salud.

Familia y Hogar

Urano permanece en el área de tu hogar y familia todo el año, y continúa haciendo cambios en la misma. Es posible que desees mudarte, renovar o redecorar, o hacer planes repentinos para reuniones familiares, o experimentar cambios sugeridos por tu familia. Es posible que desees más libertad para hacer las cosas a tu manera en tu casa y con la familia en lugar de estar encajonado por las reglas, sin embargo, es posible que también desees hacer crecer a tu familia dando la bienvenida a cualquier persona .

Marte se une a Urano en este sector para comenzar el año, de enero a febrero, y puedes tener más energía e impulsos para enfocarte en asuntos domésticos y familiares. Es posible que te sientas más motivado y dispuesto a tomar la iniciativa en la vida, si tienes una vida hogareña sólida y te sientes apoyado por aquellos que consideras familia. Este puede ser un momento para trabajar en fortalecerte internamente, abordar problemas antiguos en tu núcleo, y obtener una mayor comprensión emocional de ti mismo y de los demás.

Un eclipse lunar ocurre en este sector el 19 de noviembre, y puedes terminar un proyecto en casa, resolver un problema con la familia, y tal vez quieras dar más atención a los asuntos del hogar y la familia para mejorar tu estabilidad emocional.

Carta del Tarot

El Mundo: Símbolo de éxito, victoria y una vida cómoda. Significa la realización de planes. Es el final y el principio de algo mejor, un nuevo ciclo en nuestra vida. Tus esfuerzos finalmente están dando frutos e indica que has llegado al final de un viaje o has completado un ciclo de vida mayor. Tú has sufrido dificultades y desafíos a lo largo del camino, pero éstos sólo te han hecho más fuerte y mucho más sabio y con más experiencia que cuando comenzaste por primera vez el viaje.

Amuleto

Una mariposa. Si es de oro o dorado con piedras de cuarzo amatista más efectivo.

Números de la Suerte

3, 12, 27, 32, 44, 53

Ritual para el Dinero

Consigue una vela dorada y con una aguja de coser le escribes tu nombre, comenzando de la mecha hacia abajo. Escribe también las palabras: abundancia y prosperidad. La colocas encima de un plato de loza blanco y hondo. Después la rodeas con hojas de laurel y un poco de anís estrellado. Enciende la vela y concentrándote en su llama repites en tu mente esta invocación: “Doy gracias al universo porque así como arde esta llama dorada, así es y será siempre mi prosperidad material. Así sea, así es, hecho está”. Deja arder la vela hasta que se consuma y después enterrarás los restos en una maceta con flores amarillas.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- 1 cinta de color rojo.

- 1 foto tuya de cuerpo entero

- 1 foto de la otra persona de cuerpo entero

- 5 girasoles

- Tu perfume favorito

- 1 pomo de cristal de boca ancha

Debes poner los pétalos de girasol adentro del pomo de cristal, mientras realizas esta operación repite en alta voz el siguiente conjuro: “Si amo te amo te ligabis ad eum auditis, si hac mea tibi non obliviscar exponente”. Después le echas tu perfume favorito, Amarras las dos fotos con la cinta y repites el conjuro anterior. Cuando hayas terminado las echas al pomo de cristal y lo mantienes tapado por tres días. Al cuarto día debes enterrarlo todo en un lugar donde no vayas a pasar nunca más.

Runa que te Acompaña

Raidho

No te abrumes ante la perspectiva de viajes y cambios de domicilio. Si sientes la necesidad de retirarte para pensar, es normal. Una vez superes tu rechazo inicial, todo irá sobre ruedas. Este símbolo rúnico hace alusión a la transformación que se produce a partir de un viaje, la superación de desafíos, salir y llegar al destino deseado. Llama la atención sobre los viajes, pero no se trata solo de la ubicación. También habla sobre el viaje de la vida: tomar decisiones y tomar la iniciativa, moverse en la dirección correcta para llegar a algo nuevo o diferente en tu vida.