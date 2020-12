Capricornio: Predicciones para el 2021

Liberación. Es un gran tema para ti en el 2021, Capricornio. En tu camino hacia la libertad, los tres eclipses que caen en tu casa de sanación y bienestar podrían traerte una especie de catarsis emocional, una que te empuja a prestar más atención a tu bienestar espiritual o liberar cualquier cosa que haya estado pesando mucho en tu corazón y alma.

Mientras tanto, el Eclipse Solar en Géminis el 10 de junio, te empujará a establecer rutinas más saludables para tu bienestar y tu vida laboral. Para algunos Capricornio, esto podría significar trabajar con un terapeuta o reducir el número de horas en el trabajo. Al mismo tiempo, este eclipse podría ayudarte a encontrar un trabajo mejor, si estás buscando.

El 19 de noviembre, un Eclipse Lunar en Tauro activa tu casa de la creación, lo que podría ponerte en el centro de atención de algo creativo o incluso podría marcar el nacimiento de un bebé. Aunque, en general, puedes esperar que este eclipse te ayude a establecer más confianza en ti mismo y en tus dones, y sentirte más cómodo en tu piel.

Plutón permanece en tu signo todo el año, pero al menos la energía no es tan fuerte en Capricornio como fue en el 2020, ha terminado para el 2021! ¡Eso podría hacer que Plutón solo se sienta como un soplo de aire fresco! Puedes seguir trabajando en la transformación y evolución, cavando más profundo y enfrentándote a duras realidades, pero puede que no sea tan intenso como fue en el 2020 (¡la mayoría de los años no son tan intensos como el 2020!)

Aquellos Capricornio nacidos del 13 al 17 de enero pueden ser los más afectados por Plutón en el 2021, y ustedes pueden ser los que estarán experimentando transformaciones más personales y bajo el microscopio. Date un poco de espacio, y toma el control de la transformación. Encuentra poder personal y siéntete cómodo con él.

Venus retrógrada en tu signo a mediados de diciembre para terminar el año, por lo que puedes terminar el 2021 sintiéndote un poco más perezoso, sin querer moverte demasiado, y necesitando un descanso. Puede que estés muy ocupado este año, así que esa puede ser una buena manera de terminarlo. Pero trata de evitar la terquedad, estar atascado o ser cerrado. Aterriza tú mismo y en sintonía con tus sentidos. También ejerce la paciencia al tratar con los demás.

Puede ser un buen momento para reconectar con gente del pasado que te gustaría ver de nuevo.

Amor

Urano permanece en tu sector amoroso todo el 2021, y puedes seguir haciendo cambios en tus relaciones amorosas. Puedes encontrar nuevas formas de conectarte con tus seres queridos, y de expresar el amor que sientes. Si eres soltero, puedes atraer diferentes tipos de personas fuera de lo habitual , mientras que si estas en una relación, es posible que desees experimentar para condimentar las cosas.

Marte estará en este sector con Urano para comenzar el año hasta febrero, y esto aumenta tu energía y el impulso para compartir el amor que sientes. Puedes ser más romántico y querer compartir tu generosidad con los demás. Un eclipse lunar ocurre en este sector el 19 de noviembre, y esto también puede aumentar tu lado romántico. Si eres soltero, es posible que solo te interese alguien con quien sientas una conexión espiritual y que puedas darle tu corazón plenamente. Si estás en una relación, tal vez quieras fortalecer el vínculo con tu pareja.

Marte transita por tu sector de relaciones de mediados de abril a mediados de junio, y puedes tener más mentalidad de compromiso. Puedes dedicarte a las personas importantes de tu vida. Si eres soltero, mostrarás interés en aquellos que sientes que son serios acerca del compromiso. Si estás en una relación, es posible que desees fortalecer tu compromiso con la relación y mejorar tu conexión con tu pareja.

Marte se traslada a tu área de la intimidad de mediados de junio a julio, y puedes sentirte más apasionado. Si eres soltero, puedes ir por alguien que encuentres misterioso. Si estás en una relación, es posible que quieras trabajar en conectarte completamente con tu pareja.

Dinero

¡El 2021 puede ser un gran año para tu vida laboral, Capricornio! En primer lugar, Mercurio retrógrado afectará todas tus áreas profesionales. Mercurio retrógrada en tu sector monetario la mayor parte de febrero, y es posible que tengas que lidiar con cuestiones financieras y tratar de tomar mejores decisiones financieras. Puedes sentirte inseguro económicamente, pero puedes investigar y trabajar en la búsqueda de nuevos proyectos. Mercurio retrógrada en tu sector laboral la mayor parte de junio, y puedes tener problemas para cumplir las responsabilidades. Es posible que debas darte un tiempo lejos de todos, y ser suave contigo mismo. Esto viene con un eclipse solar en este sector el 10 de junio, y es posible que desees aprovechar una segunda oportunidad en el trabajo.

Mercurio retrógrada en tu sector de la profesión la mayor parte de octubre, y puede sentirte abrumado por tus metas, puedes experimentar un contratiempo y tener que tomar un descanso. Es posible que debas reevaluar tus planes y recopilar más información. Con los retrógrados de Mercurio, este puede ser un buen año para volver a trabajar en un trabajo que has hecho antes, para alguien o con alguien que has trabajado antes, intentar una carrera que querías antes, o redescubrir tu pasión por lo que haces.

Saturno estará en tu sector monetario todo el año, y Júpiter está en este sector durante la mayor parte del año, por lo que puedes evolucionar financieramente en el 2021, puedes buscar oportunidades para mejorar tu situación económica con Júpiter, y hacer planes monetarios a largo plazo o decisiones para estructurarte bajo la influencia de Saturno. Si experimentas períodos financieros desafiantes, pueden empeorar si no trabajas para rectificarlos rápidamente y hacer las cosas de la forma correcta. Pero si experimentas períodos económicos beneficiosos, puedes hacerlos aún más provechosos y ponerte en una gran posición.

Marte visitará tu área profesional de mediados de septiembre a octubre, por lo que esto coincide con Mercurio retrógrado en este sector. Esto significa que puedes tener más energía y el impulso para hacer frente a los problemas que surgen, y es posible que desees traer de vuelta objetivos antiguos, tomar una segunda oportunidad con algo importante, o volver a conectarse con un viejo jefe o mentor. Puedes sentirte más ambicioso, así que solo necesitas asegurarte de no tomar atajos y mantener viva tu pasión.

Marte estará en tu sector laboral de marzo a mediados de abril, y esto puede aumentar tu productividad y eficiencia. Esto viene antes que el Mercurio retrógrado en este sector, por lo que puedes usar la energía de Marte para planificarte para que no te drenen tanto los retrógrados y no tengas tanto que preocuparte. ¡Sé una abeja trabajadora ocupada con Marte!

Salud

Debes cuidar tus vías respiratorias.Trata de no cambiar de ambiente tan rápidamente y examina con un profesional los métodos adecuados para prevenir este tipo de padecimientos.

Debes controlar un poco tu nerviosismo ya que puedes experimentar trastornos con la piel a causa de esto. La recomendación es que trates de desahogar el estrés con actividades alternativas que te mantengan ocupado pero que a la vez tengan un efecto relajante. También evita molestarte ya que esto puede traer alguna repercusión en tu hígado. y demás órganos implicados.

Familia y Hogar

Es posible que no desees lidiar con los desafíos del el hogar y la familia, pero es probable que tampoco tenga tantos de ellos con los que lidiar. Puedes conseguir un poco de espacio emocionalmente, y querer mantener la paz durante el año.

Si tienes hijos, Urano está en este sector todo el año, con Marte mudándose a ese sector a principios de enero a febrero. Esto puede hacerlos más rebeldes, pero es probable que sólo están probando tus límites. Pueden ser más creativos y enérgicos. Un eclipse lunar también ocurre en este sector el 19 de noviembre, sus emociones pueden estar por los cielos, y su demanda de atención y apoyo pueden probarte un poco, pero es importante estar ahí para ellos.

Carta del Tarot

El Loco: Marca un giro nuevo a cualquier situación. Este personaje nos enseña a confiar en la vida ciegamente. Es un ser espontáneo e inocente que nos pide que seamos como él. La inocencia sostiene al Loco y le da alegría. Su fe se basa en creer ciegamente en su propio destino, en despreocuparse del peligro y del resultado final de sus actos. Esta carta nos indica un nuevo inicio, la posibilidad de un cambio de dirección. Nos señala que ante nosotros se abre una puerta, una opción, un camino nuevo.

Amuleto

Una tortuga. Si está tallada en cuarzo o madera será mucho más efectivo.

Números de la Suerte

13, 22, 35, 51, 59, 67

Ritual para el Dinero

Necesitas:

- Laurel

- Romero

- 3 monedas doradas

- 1 vela dorada

- vela plateada

- 1 vela blanca

Pones las velas en forma de pirámide, le colocas una moneda al lado a cada una y las hojas de laurel y romero en el medio de este triángulo. Enciende las velas en este orden: primero la plateada, blanca y dorada. Repite esta invocación: “Por el poder de la energía purificadora y de la energía infinita yo invoco la ayuda de todas las entidades que me protegen para sanar mi economía”.

Ritual para el Amor

Necesitas:

- Hojas de romero

- Hojas de perejil

- Hojas de albahaca

- Cazuelita de metal

- 1 vela roja en forma de corazón

- Aceite esencial de canela

- 1 corazón dibujado en un papel rojo

- Alcohol

- Aceite de lavanda

Debes consagrar primero la vela con el aceite de canela (si quieres aprender a consagrar velas compra en Amazon el libro “Amor para todos los Corazones”), después la enciendes y la colocas al lado de la cazuelita de metal. Mezclas en la cazuelita todas las plantas. Escribes en el corazón de papel todas las características de la persona que deseas en tu vida, escribes los detalles. Échale cinco gotas del aceite de lavanda al papel y colócalo dentro de la cazuelita. Rocíalo con el alcohol y préndele fuego. Todos los restos debes de esparcirlos a la orilla del mar, mientras lo haces concéntrate y pides que esa persona llegue a tu vida.

Runa que te Acompaña

Inguz

La perfección de esta runa te muestra que cuentas con los recursos necesarios para gestar, exponer y poner en marcha nuevos proyectos. Tu capacidad para relacionarte te ayudará a lograr tus metas. Dentro de su contenido simbólico se encuentra el florecimiento. Es decir, después de un tiempo de letargo o espera empiezan a verse ciertos frutos. Apareciendo la sensación de que hay que empezar a llevar a cabo distintas acciones, desde un nuevo lugar.

Inguz es una runa vikinga que indica gran fortaleza. Es también considerada como muy positiva. Apunta hacia periodos fértiles, tanto con relación al trabajo como a las relaciones personales. En este último sentido, está ligada a la sexualidad y a los nacimientos.