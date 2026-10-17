sábado 17  de  octubre 2026
MES ROSA

Angélica Vale revela cuál procedimiento enfrentó para prevenir el cáncer de mama

La protagonista de La fea más bella contó su experiencia en el podcast Las Angélicas, que conduce junto a su madre, la actriz y cantante Angélica María

Angélica Vale.&nbsp;

Angélica Vale. 

Álvaro Mata/ DLA
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La posibilidad de desarrollar cáncer de mama llevó a Angélica Vale a tomar una decisión drástica sobre su salud: someterse a una mastectomía preventiva. Así lo reveló la actriz y comediante mexicana, de 50 años, quien enfrentó la cirugía después de evaluar sus antecedentes familiares y atravesar dos episodios que aumentaron su preocupación por la enfermedad.

La protagonista de La fea más bella contó su experiencia en el podcast Las Angélicas, que conduce junto a su madre, la actriz y cantante Angélica María.

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Durante la conversación, explicó que, tras el segundo susto médico, decidió no prolongar la incertidumbre y optar por la intervención quirúrgica.

“El hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente sí me dolió, sí estuve en cama un rato. El segundo susto ya había salido, entonces dije: ‘No, ya de una vez’. Y entonces llegué y me quité todo. Me pusieron unos implantes muy bonitos y sigo viviendo igual”, relató la artista al describir el procedimiento y su recuperación.

Vale señaló que la operación le ha permitido reducir considerablemente su riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Al explicar qué influyó en su determinación, destacó el papel de la maternidad y su deseo de cuidar su salud a largo plazo.

“Y la verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar, ¿por qué? Pues por tus hijos”, expresó durante el episodio.

La actriz también aclaró que la cirugía no la libera de revisiones médicas. Según explicó, continúa sometiéndose a controles periódicos, que ahora incluyen ultrasonidos de los ganglios y las axilas, aunque ya no necesita realizarse mamografías.

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