lunes 10  de  agosto 2026
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Angélica Vale aborda cómo avanza el proceso de separación de Otto Padrón

Angélica Vale reveló que si bien Otto fue quien interpuso la demanda de divorcio, fue ella quien tomó la decisión de poner fin al matrimonio

Angélica Vale presenta La suerte de la fea.

Angélica Vale presenta "La suerte de la fea".

Cortesía/Angélica Vale
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Angélica Vale y Otto Padrón siguen adelante con el divorcio. A nueve meses de trascender que la actriz y el empresario habían decidido poner fin a su matrimonio, la protagonista de La fea más bella expuso que actualmente el proceso.

“Todavía no puedo hablar nada, no puedo decir nada por aquello de los abogados. Sigue el proceso”, dijo durante un encuentro con medios en México.

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Durante la conversación, periodistas quisieron conocer si las negociaciones entre las partes han sido amistosas. A lo que vale respondió: "Espero que sí todo venga bien. Es que todo está en manos de los abogados y no puedo hablar”.

Sobre la relación con sus hijos y cómo les ha afectado la decisión, Vale señaló que los jóvenes ya pasaron la etapa más difícil.

“Llevamos año y medio separados, ya es un chorro, ya mis hijos ya la parte difícil, la parte fuerte ya la pasaron; ya todo lo que es que si el trámite, que si la firma, que si todo eso ya queda entre Otto y yo, que ya nos pondremos de acuerdo. Pero ya mis hijos ya como que agarraron la onda y no hay bronca”.

Solicitud de divorcio

Reiteró que la prioridad para ella y para Padrón es mantener una relación respetuosa y cordial, pues estarán vinculados toda la vida por sus hijos.

“La relación está bien con Otto, porque quieras o no vamos a ser socios toda la vida porque tenemos estos dos chamacotes; incluso ahora que estuve yo aquí [en México] trabajando vino un par de veces a verlos. Mientras eso siga así por ellos… Creo que es lo único que me importa: que estemos bien con ellos”.

Por último, Angélica Vale reveló que si bien Otto fue quien interpuso la demanda de divorcio, fue ella quien tomó la decisión de poner fin al matrimonio.

"Fui yo la que dije: ‘Hasta aquí, ya no se puede’. Cuando ya hiciste absolutamente todo por tratar de salvar algo y te das cuenta que no y tomas la decisión correcta... Él fue el que lo puso, pero la decisión se había tomado hacía casi un año”, detalló.

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