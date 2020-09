Carolina Gaitán, "La Gaita", una colombiana internacional

La actriz y cantante colombiana dijo haber encontrado ese sonido dominicano luego de una exploración musical en la que también conoció la salsa, el bolero y el son. Y prefirió que la bachata dominara su primer disco, porque además no abundan las voces femeninas en ese género.

“La Gaita es un álbum que estamos preparando con un sonido muy nuestro, que es el de la bachata pop, que nos hace muy independiente al resto de los sonidos de hoy en día, empezando porque no hay vocalistas femeninas interpretando bachata. Entonces es una propuesta nueva y distinta”, dijo. “Fue algo que encontramos sin querer a través de la exploración musical. Y cuando nos dimos cuenta de que en verdad no había mujeres cantando bachata dijimos: ¿pero cómo así? No podemos permitir que sea un genero machista, del patriarcado”, agregó, entre risas.

Una colombiana internacional

Dicha búsqueda la inició como parte de la creación del personaje que encarnó en la serie Celia. Ahora con la canción Cerquita del mar quiere compartir ese hallazgo con su público y anhela que sea del agrado de los dominicanos.

“Ha sido un género que descubrí en medio de una exploración musical muy honesta, que empezó por el bolero, el son y la salsa debido a un personaje inspirado en La Lupe, que fue Lola Calvo en Celia, que me llevó a todos estos sonidos que me mueven el alma. Cuando te das cuenta de que la bachata es el resultado del son y el bolero, te das cuenta de que la búsqueda ha ido por camino muy claro”, expresó.

“Soy una colombiana fascinada con la bachata, que quiere aportarle su color de voz a un género fantástico y muy alegre. Espero que los dominicanos lo tomen con el mismo amor con el que lo estoy haciendo y con la admiración por un género de ellos tan hermoso que me mueve las fibras”, añadió.

De ese álbum debut que estrenará en 2021 se desprende Cerquita del mar, tema de su autoría, junto a Pablo Benito, compositor de canciones que hemos escuchado en las voces de Luis Fonsi, Andrés Cepeda o la banda Morat.

“Nos sentamos un día en una sesión de composición y así llega Cerquita del mar para sacar a la gente de esa sensación del confinamiento, para transportar a la gente a través de la música, para darles alegría, para que la bailen y la dediquen”, contó.

El videoclip del tema refleja también cuán útil le ha sido la creatividad. El material fue grabado por su esposo, diseñador gráfico de profesión.

“Fue mi esposo el que tomó las imágenes y me decía: Yo no sé si esté quedando bien. Y yo le decía: No importa, hágale. Eso fue una aventura que vivimos él y yo. Claro, después esas imágenes se mandan a producción y se hace un trabajo menos artesanal con mi equipo, pero buscando simbología y un lugar donde pudiéramos estar solo él y yo. El rodaje duró todo un día y todo el proceso de intervención con una ilustradora tardó unos 20 días ”, expuso.

“Me encanta el mar. Esa es una de las cosas que disfruto estando aquí en Los Angeles. Soy de las que no van solo a solearse. Yo me meto, meto la cabeza y gozo. Aunque me despeluque soy inmensamente feliz. Es un lugar espiritual donde uno conecta con lo mas grande del universo”, agregó.

Un oasis en el desierto

Pero la pandemia no solo le ha traído creatividad, también le ha servido para consolidar la relación de pareja con su esposo, con quien llegó al altar hace cinco años. “Yo no tenía tiempo nunca, porque siempre me la pasaba de viaje o grabando. Y la verdad que ha sido el momento en el que más tiempo hemos compartido. De hecho, no sabía lo que era estar en la casa por tanto tiempo, creo que nadie. Pero ha tenido su tumbao”, dijo la actriz, quien además de amar la bachata, también ha profesado su fascinación por la música cubana.

“Creo que nos hemos arraigado a lo que realmente vale la pena. Estábamos dedicado a un ruido muy externo y dejábamos de lado lo verdaderamente nuestro. Y ahora es que nos damos cuenta de quiénes somos”, agregó.

Aunque no ofreció más detalles, reveló que el álbum La Gaita incluirá artistas invitados.

“Estamos en la curaduría de ese tema de las colaboraciones. No lo adelanto todavía, pero vienen sorpresas”, indicó.

Además de Cerquita del mar, el material contendrá canciones de su autoría, aunque no descarta la idea de incluir temas que no sean de su inspiración. “A mí me gusta mucho cantar lo que escribo, pero me gusta darles chance a personas talentosas, no hay que ser egoísta. Y si una canción me encanta, no porque no sea mía no la voy a cantar. El primer beso, que fue la primera bachata que hice, no fue compuesta por mí”, señaló.

Su inspiración

La artista también conocida como La Gaita se vale de un instrumento típico para concebir sus composiciones.

“Compongo con el ukelele, que es un instrumento de cuatro cuerdas que no es colombiano. Tenemos el cuatro que compartimos con Venezuela, pero las cuerdas del ukelele son afinadas de manera distinta y tienen un sonido diferente”, detalló. Su bagaje musical se nutre de la influencia de grandes exponentes de esos sonidos que la han conquistado.

“Me gusta Juan Luis Guerra, me encanta Vicente García. También me gusta la bachata que hace Romeo Santos. Me gusta el bolero, todas las canciones del Buena Vista Social Club. En la salsa me encantan los Hermanos Lebrón, Héctor Lavoe. Hay un sinnúmero de artistas que son inspiración”, resaltó.

En cuanto a su regreso a la televisión, la protagonista de Sin senos sí hay paraíso comentó que espera sorprender al público con un nuevo proyecto que por ahora está en pausa, pero no reveló más detalles sobre lo que será su próximo rol protagónico.

“Íbamos a empezar a grabar el personaje y la serie con el coprotagonista masculino. Se trata de un personaje protagónico y tuvimos que ponerlo en pausa porque tocó. Ya estábamos listos, pero hasta que no nos den luz verde y se abran los cielos, no podemos hablar sobre el proyecto. Pero es una sorpresa linda, porque al protagonista masculino también lo aman”.