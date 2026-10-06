Cindy Crawford exige explicación a centro de rehabilitación donde murió su hijo

Presley Walker Gerber en el estreno mundial de "Infinite Icon: A Visual Memoir" en AMC The Grove 14, el 20 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Cindy Crawford y su esposo Rande Gerber no descansarán hasta conocer las circunstancias que rodean la muerte de su hijo, Presley Gerber . Según información de RadarOnline, la supermodelo y el empresario han exigido al centro de rehabilitación donde se encontraba el modelo de 27 años un informe exhaustivo de lo sucedido.

El medio señala que la pareja busca respuestas y desea saber porqué el personal de la clínica, una de las más lujosas de Santa Mónica, California, dejó solo a Presley.

DUELO Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Incluso, Crawford y Gerber evalúan tomar medidas legales ante la situación.

"Cindy y Rande no solo quieren respuestas, sino que exigen responsabilidades. Están barajando todas las opciones legales posibles. Si se cometieron errores, quieren que haya consecuencias", dijo una fuente a RadarOnline.

La pareja también estaría considerando tomar acciones legales en contra del asesor de sobriedad de Presley. "Llevaron a su hijo allí porque necesitaba ayuda. La pregunta que Cindy y Rande se hacen es: ¿Cómo acabó un joven vulnerable de 27 años solo en una habitación apenas unas horas antes de morir? ¿Quién era el responsable de vigilarlo?".

Muerte

Presley Gerber enfrentaba una crisis de salud mental derivada de los problemas de adicción que padecía. Horas previas a su muerte, había sido admitido en el centro de salud.

El modelo murió el 20 de septiembre. Aunque la causa de muerte exacta aún no ha sido revelada, las autoridades presumen que se debió a una sobredosis.