Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de "Palm Royale", de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.

MIAMI.- A pocos días de la muerte de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, han trascendido nuevos detalles sobre los preparativos posteriores a su fallecimiento.

Según información publicada por el portal TMZ, que asegura haber obtenido el certificado de defunción, el joven de 27 años fue cremado en Rose Family Funeral Home pocos días después de morir.

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El documento describe a Presley Gerber como un emprendedor que trabajaba en el ámbito de la salud mental y establece que sus cenizas permanecerán en la mansión de sus padres en Malibú.

Sin embargo, el certificado de defunción no especifica la causa de su fallecimiento, que permanece aún “pendiente de investigación”.

La familia prepara una ceremonia íntima

Mientras la familia afronta la pérdida, TMZ reporta que los allegados de Presley Gerber estarían preparando una ceremonia fúnebre pequeña y privada.

Cindy Crawford y Rande Gerber todavía estarían considerando dos posibles lugares para despedir a su hijo: Forest Lawn o la Iglesia Presbiteriana de Malibú.

El medio también señala que la familia se encuentra “completamente destrozada” por la inesperada muerte del joven y que sus padres han recibido el apoyo de amigos cercanos, entre ellos George y Amal Clooney.

Según el reporte, Cindy Crawford y Rande Gerber han estado desplazándose entre las viviendas de Cindy y su hija, la modelo Kaia Gerber, mientras la familia permanece unida para acompañarse durante este momento de duelo.

Los familiares de Presley han optado por mantener la privacidad y concentrarse en la despedida del joven.

La causa de su fallecimiento continúa, de acuerdo con el certificado citado por TMZ, bajo investigación.