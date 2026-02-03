Edición XIII de los Premios Platino XCaret anuncia preseleccionados

MIAMI.- Veinte de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre 258 producciones escogidas para alzarse victoriosos en la XIII edición de los Premios PLATINO XCARET. La gala se celebrará el sábado 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en Riviera Maya, Quintana Roo ( México ).

En esta fase, los países con mayor cantidad de títulos preseleccionados han sido España (34), México (34), Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19).

En categorías para largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España (20), México (20), República Dominicana (16), Portugal (15) y Argentina (14); en categoría para miniserie o teleserie, los países que más títulos agrupan son España (10), México (9), Argentina (8), Colombia (7) y Brasil (6); mientras que en la categoría Series de Larga Duración, los países participantes son México (5), España (4), Brasil (2), Colombia (1), Estados Unidos (1) y Paraguay (1).

Al anuncio de las preselecciones le sucederá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán por el galardón en la noche de premiación.

Diversidad audiovisual

Con el objetivo de homenajear a un mayor número de profesionales y disciplinas, la decimotercera edición de los PLATINO XCARET incorporará doce nuevas categorías premiables, explicaron los organizadores en un comunicado.

En el ámbito cinematográfico, tres reconocimientos que pondrán en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio PLATINO al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio PLATINO a los Mejores Efectos Especiales y el Premio PLATINO al Mejor Maquillaje y Peluquería.

Por su parte, series verán ampliado su número de posibles galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos. Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de Larga Duración —para aquellas con más de 26 capítulos—, a la Mejor Música Original, a las mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

La lista completa de seleccionados ya está disponible en este enlace.