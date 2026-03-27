viernes 27  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Taylor Swift agradece a Travis Kelce en discurso de premios iHeart 2026

Swift y Kelce posaron juntos para las fotos dentro del recinto de la ceremonia, marcando así su primera aparición conjunta en una entrega de premios

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Taylor Swift dedicó unas dulces palabras a su prometido, Travis Kelce, afirmando que el jugador de la NFL la hace sentir "feliz, segura y libre" durante su discurso de aceptación del premio al Mejor Álbum Pop en los iHeart Radio Music Awards de 2026. Swift, de 36 años, recibió el galardón por su álbum de 2025, The Life of a Showgirl.

"Si tuviera que enumerar todos sus logros y reconocimientos, bueno, estaríamos aquí al menos una semana", comentó la cantante RAYE al entregarle el premio a Swift.

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La cantante de The Fate of Ophelia señaló que es una «enorme admiradora» de RAYE, quien fue la telonera de The Eras Tour en Londres en 2024.

"Creo que este álbum probablemente también se percibe muy alegre, seguro y libre, porque así es exactamente como me siento cada día de mi vida gracias a mi prometido, que también está aquí. Así que, gracias por todas las buenas vibras», dijo Swift entre aplausos, mientras la cámara enfocaba al ala cerrada de los Kansas City Chiefs.

Swift y Kelce posaron juntos para las fotos dentro del recinto de la ceremonia, marcando así su primera aparición conjunta en una entrega de premios.

Más tarde esa misma noche, se vio a la pareja bailando al ritmo del exitoso tema de RAYE, WHERE IS MY HUSBAND?, mientras Swift le ponía en broma la mano izquierda —luciendo su anillo de compromiso— justo delante del rostro de Kelce.

La estrella del pop regresó a la ceremonia de premios el jueves por primera vez en tres años, protagonizando momentos emocionantes tanto en la alfombra roja como durante la ceremonia.

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