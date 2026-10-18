domingo 18  de  octubre 2026
ACTIVISMO

El rapero francés Ferapth dedica canción al caso de la cubana Anna Bensi

El rapero retoma la expresión Un teléfono no es un arma, pronunciada por la joven antes de ser condenada junto a su madre, para llamar la atención sobre la realidad de la isla

Ferapth.&nbsp;

Ferapth. 

Cortesía
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- La historia de Anna Bensi, la joven creadora de contenido condenada en Cuba junto a su madre por grabar y publicar imágenes de un agente policial, ha inspirado al rapero francés Ferapth.

Es a raíz de esa injusta condena que surgió la canción Un téléphone n’est pas une arme (Un teléfono no es un arma), en cuya letra el artista hace referencia a las palabras pronunciadas por la joven y suma su voz a la atención internacional que ha despertado el proceso judicial.

Lee además
Crawlers despertará la aracnofobia y la claustrofobia del público de principio a fin.  video

El terror por las arañas llega a las salas de cine en "Crawlers"
Zoé Valdés. 
LETRAS

Zoé Valdés sobre premio a la Excelencia: "He tratado de mantener mi obra fiel a la belleza y a la verdad"

Anna Bensi pronunció la frase que dio título al tema antes de entrar al tribunal que la juzgó junto a su madre, Caridad Silvente.

Ambas fueron condenadas el 1 de octubre a dos años de limitación de libertad por el delito de actos contra la intimidad personal y familiar, tras grabar y difundir un video de un agente que acudió a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

La joven defendió entonces su derecho a expresar sus opiniones a través de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Ferapth manifiesta, a través de la música, su interés por la situación cubana, que pudo conocer de cerca durante sus viajes y que también le inspiró el libro La isla rota.

En una entrevista concedida a Diario Las Américas sobre su canción Libertad, el rapero, cuyo nombre real es Fabrice Garnier, contó al periodista Iván García:

“En aquel primer viaje me quedé diez días. Por el boxeo y por conocer Cuba. Aunque era una estancia turística, tuve contactos con personas y conocí una realidad muy diferente a la que imaginaba desde Francia. Cuando regresé a París, me ocurrió algo extraño. Sentía que Cuba me seguía llamando. No sabía por qué. No tenía un proyecto ni pensaba escribir un libro sobre la isla. Pero sentía que tenía que volver. Y seis meses después regresé”.

El artista también ha contado que su acercamiento a Cuba comenzó a través del boxeo, pero que el contacto con la población y las dificultades cotidianas que observó transformaron su percepción del país. Esa experiencia lo llevó a valerse del hip-hop para abordar cuestiones relacionadas con la libertad, el exilio y la vida de los cubanos.

Con Un teléfono no es un arma, Ferapth vuelve a recurrir a su música para denunciar la realidad de la isla. La frase de Anna Bensi, convertida en título de la canción, reaviva el debate sobre el derecho a documentar acontecimientos y exhibirlos públicamente. En la letra también se escucha la icónica frase Patria y Vida.

El caso de Bensi ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un símbolo para quienes reclaman la libertad de expresión. Sobre todo, porque el reclamo llega desde un lugar donde impera una dictadura hace más de medio siglo.

Temas
Te puede interesar

Tenerife, vinos de origen volcánico y una tradición singular en Canarias

Filme ucraniano sobre la extinta Unión Soviética vence en festival de Londres

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En la imagen, el diputado Jorge Arreaza con su hijo, Jorge Arreaza Chávez, nieto de Hugo Chávez.  Tras accidente vial, el 17 de octubre de 2026, el joven presentó laceraciones en el miembro inferior izquierdo
VENEZUELA

Accidente vial que involucra al nieto de Hugo Chávez deja un militar fallecido

Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez prevé inversiones petroleras de casi $76.000 millones en cinco años

Sachi Statz, chef cofundadora de Tin Tin.
GASTRONOMÍA

Restaurante en la Pequeña Habana reconocido entre los mejores del país

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

Te puede interesar

Eileen Higgins, alcaldesa de Miami.
ELECCIONES 2026

Votantes de Miami deciden por otro bono de $450 millones

Por Daniel Castropé
Lech Walesa, confundador de Solidaridad, expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz .
EXCLUSIVA

Lech Walesa: "La democracia, como la conocemos, no sirve en estos tiempos"

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, gestiona el desarrollo y actividad de las llamadas Cuentas Trump. Bessent habla en la Oficina Oval sobre esta gran medida junto al presidente Donald J. Trump
CASA BLANCA

Más de 70 millones de niños en EEUU ya tienen una "Cuenta Trump"

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
EEUU

Trump afirma que Francia "está en llamas" y "destrozada" por la inmigración y pide cierre de fronteras

El empresario de Florifa  Eddy Rojas, de 41 años, busca llegar al Congreso por el distrito 28.
NUEVO ROSTRO

Candidato independiente de Florida aspira al Congreso por el distrito 28