El rapero francés Ferapth dedica canción al caso de la cubana Anna Bensi

MIAMI.- La historia de Anna Bensi, la joven creadora de contenido condenada en Cuba junto a su madre por grabar y publicar imágenes de un agente policial, ha inspirado al rapero francés Ferapth.

Es a raíz de esa injusta condena que surgió la canción Un téléphone n’est pas une arme (Un teléfono no es un arma), en cuya letra el artista hace referencia a las palabras pronunciadas por la joven y suma su voz a la atención internacional que ha despertado el proceso judicial.

LETRAS Zoé Valdés sobre premio a la Excelencia: "He tratado de mantener mi obra fiel a la belleza y a la verdad"

El terror por las arañas llega a las salas de cine en "Crawlers"

Anna Bensi pronunció la frase que dio título al tema antes de entrar al tribunal que la juzgó junto a su madre, Caridad Silvente.

Ambas fueron condenadas el 1 de octubre a dos años de limitación de libertad por el delito de actos contra la intimidad personal y familiar, tras grabar y difundir un video de un agente que acudió a su vivienda para entregar una citación de la Seguridad del Estado.

La joven defendió entonces su derecho a expresar sus opiniones a través de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Ferapth manifiesta, a través de la música, su interés por la situación cubana, que pudo conocer de cerca durante sus viajes y que también le inspiró el libro La isla rota.

En una entrevista concedida a Diario Las Américas sobre su canción Libertad, el rapero, cuyo nombre real es Fabrice Garnier, contó al periodista Iván García:

“En aquel primer viaje me quedé diez días. Por el boxeo y por conocer Cuba. Aunque era una estancia turística, tuve contactos con personas y conocí una realidad muy diferente a la que imaginaba desde Francia. Cuando regresé a París, me ocurrió algo extraño. Sentía que Cuba me seguía llamando. No sabía por qué. No tenía un proyecto ni pensaba escribir un libro sobre la isla. Pero sentía que tenía que volver. Y seis meses después regresé”.

El artista también ha contado que su acercamiento a Cuba comenzó a través del boxeo, pero que el contacto con la población y las dificultades cotidianas que observó transformaron su percepción del país. Esa experiencia lo llevó a valerse del hip-hop para abordar cuestiones relacionadas con la libertad, el exilio y la vida de los cubanos.

Con Un teléfono no es un arma, Ferapth vuelve a recurrir a su música para denunciar la realidad de la isla. La frase de Anna Bensi, convertida en título de la canción, reaviva el debate sobre el derecho a documentar acontecimientos y exhibirlos públicamente. En la letra también se escucha la icónica frase Patria y Vida.

El caso de Bensi ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un símbolo para quienes reclaman la libertad de expresión. Sobre todo, porque el reclamo llega desde un lugar donde impera una dictadura hace más de medio siglo.