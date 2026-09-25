La mujer que aseguró haber sido violada por Jay-Z dice que hizo "falsas acusaciones"

El rapero estadounidense Shawn Corey Carter, también conocido como Jay-Z , reacciona antes del partido de fútbol de la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, en Londres.

NUEVA YORK.- La mujer que aseguró que el rapero estadounidense Shawn Carter "Jay-Z" la violó cuando tenía 13 años junto con el magnate del hip-hop Sean "Diddy" Combs, dijo haber hecho "falsas acusaciones", según un documento judicial al que tuvo acceso la agencia AFP.

Según las acusaciones de la mujer, había sido agredida después de los MTV Video Music Awards en septiembre de 2000.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

"Nunca he conocido ni hablado con el señor Carter. El señor Carter nunca tuvo ninguna conducta inapropiada hacia mí", declaró la mujer en el último documento presentado ante el tribunal.

"Mis declaraciones según las cuales el señor Carter y el señor Combs me violaron mientras una tercera celebridad miraba son falsas", agrega el texto.

La mujer, cuya identidad se mantiene anónima, explica que hizo estas acusaciones en el otoño de 2024 luego de ver un anuncio en Facebook que llamaba a potenciales víctimas de Combs a atestiguar, lo que "reavivó los recuerdos de una violación que sufrí a los 13 años".

Su declaración fue presentada por los abogados de Carter, como parte de una denuncia a la mujer y sus abogados, un caso que ahora está siendo desestimado.

"No hay nada de verdad en ninguna de mis acusaciones contra el señor Carter", añadió.

Después de su retractación, los defensores del artista indicaron a su vez que ponían fin a la contrademanda.

La mujer dijo que no recuerda haber dado su permiso para que sus abogados presentaran la denuncia en 2024, la cual retiró posteriormente tras tener "dudas" sobre sus afirmaciones.

El documento, parcialmente censurado, sugiere que la mujer sufría problemas de salud mental.

"Diddy", de 56 años, fue condenado a más de cuatro años de prisión en octubre de 2025, tras un juicio por violencia sexual contra algunas de sus exparejas, en especial la cantante Cassie, durante maratones sexuales.

FUENTE: Con información de AFP