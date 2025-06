Fallece Anne Burrell, famosa chef de la televisión

"La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecen eternos", agregó.

La trayectoria culinaria que dejó la chef

Burrell se graduó del Culinary Institute of America y su formación incluyó una estancia en Italia, donde trabajó en diversos restaurantes, incluyendo La Bottega del '30, un pequeño establecimiento en la Toscana. Esta experiencia en el extranjero fue fundamental para moldear su estilo de cocina rústica y auténtica, con una profunda apreciación por la filosofía y cultura italiana.

De regreso en Estados Unidos, se desempeñó como sous chef en Felidia, del célebre chef Lidia Bastianich. Su talento y carisma no pasaron desapercibidos para Food Network, el popular canal de televisión especializado en gastronomía.

Entre sus programas más destacados se encuentran Secrets of a Restaurant Chef, Worst Cooks in America y Chef Wanted with Anne Burrell.

También fue parte de otros programas populares como Chopped y Food Network Star, y compitió en Iron Chef America y Next Iron Chef: Super Chefs.

Además de su trabajo en televisión, Anne Burrell fue autora de dos exitosos libros de cocina, Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower, ambos best-sellers del New York Times, donde compartía su filosofía culinaria y empoderaba a los cocineros caseros.