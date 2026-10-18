Festival Auténtico celebra la riqueza gastronómica de Aruba

Un platillo del menú en el steakhouse, uno de los restaurantes del hotel.

La gran mayoría de las playas de la isla son públicas.

Vista desde una de las habitaciones, todas con balcón, en el Aruba Marriott.

La tercera edición del Auténtico Aruba Culinary Festival convirtió la gastronomía en protagonista de una celebración que reunió sabores locales, propuestas internacionales y experiencias culinarias en torno a la diversidad cultural de la isla caribeña.

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El encuentro, impulsado por la Autoridad de Turismo de Aruba, se propone fortalecer la identidad gastronómica del destino y ampliar su atractivo más allá de sus conocidas playas.

Celebrado del 3 al 11 de octubre, el festival presentó una programación que incluyó menús especiales en restaurantes, experiencias exclusivas, encuentros profesionales y actividades educativas, en el colorido centro de Oranjestad.

Más de 50 expositores de alimentos y bebidas participaron en la muestra gastronómica que ofreció una amplia variedad de propuestas culinarias en un ambiente festivo. La cita también contó con la presencia de figuras internacionales de la gastronomía, entre ellas los chefs Marcus Samuelsson y Virgilio Martínez, además del experto en coctelería Luca Cinalli.

El festival destacó la cocina como una expresión de la identidad de Aruba, una isla cuya tradición gastronómica refleja la confluencia de culturas, ingredientes y costumbres. A través de degustaciones, demostraciones y actividades interactivas, la experiencia acercó al público a los sabores del territorio y a quienes contribuyen a mantener viva su tradición culinaria.

La gastronomía tradicional de Aruba, marcada por la mezcla de influencias caribeñas, neerlandesas y latinoamericanas, constituye uno de los grandes atractivos de Auténtico. Entre los platos emblemáticos de la isla destacan el keshi yena, un queso horneado relleno de carne y especias; el funchi, elaborado con harina de maíz; el pan bati, un panqueque tradicional que acompaña los platos de pescado; y el pan bollo, un postre de pan. Estas recetas representan una herencia culinaria que los cocineros locales mantienen viva, al tiempo que exploran nuevas técnicas y presentaciones.

Una alianza entre gastronomía y turismo

Para Aisling Seberry, directora de Ventas y Mercadeo de Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, la colaboración entre el sector hotelero y la Autoridad de Turismo de Aruba constituye una oportunidad para dar a conocer la riqueza gastronómica de la isla.

“Tenemos una excelente relación con la Autoridad de Turismo de Aruba, y este evento se celebra una vez al año”, explicó Seberry en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La ejecutiva señaló que el encuentro permite a los restaurantes presentar sus propuestas durante dos noches, acercando su oferta a quienes deseen descubrir nuevos sabores.

“Considero que es una oportunidad extraordinaria para quienes visitan la isla por poco tiempo, pero desean disfrutar y descubrir lo que Aruba tiene para ofrecer desde el punto de vista culinario”, afirmó.

Su perspectiva refleja uno de los propósitos centrales de Auténtico: integrar la gastronomía en la experiencia turística y ofrecer a los viajeros una manera de conectar con la cultura local a través de la mesa.

Aruba, un destino que invita a regresar

La experiencia de Seberry en la industria hotelera también le ha permitido conocer distintos destinos. Con 22 años de trayectoria en Marriott, su carrera la ha llevado desde su Irlanda natal hasta Puerto Rico, Asia y, finalmente, Aruba, isla de la cual destaca la calidez de sus habitantes.

“Diría que Aruba probablemente ha sido el lugar donde más me he sentido como en casa. Me gusta decir que la isla te recibe con los brazos abiertos y te hace sentir que estás en un lugar seguro, del que nunca quieres marcharte, comentó la directiva.

Para Seberry, el atractivo de Aruba no se limita al sol y la arena. La hospitalidad de sus habitantes es también un elemento esencial para que los visitantes disfruten de su estancia y deseen regresar.

“Aruba es conocida como One Happy Island (Una isla feliz), y realmente son sus habitantes quienes hacen que los visitantes se sientan bienvenidos y quieran regresar”, expresó.

Según la ejecutiva, la tasa de huéspedes recurrentes del destino ronda el 52 %, una cifra que, en su opinión, demuestra el vínculo que muchos viajeros establecen con la isla.

En cuanto al alojamiento, la ejecutiva destaca la variedad de experiencias que ofrece Aruba Marriott, un complejo de 414 habitaciones ubicado en Palm Beach, en la costa noroccidental de la isla.

“Tenemos de todo un poco en nuestro hotel”, señaló Seberry al describir las instalaciones, que incluyen una piscina exclusiva para adultos, ideada para quienes buscan tranquilidad y relajación, y otra piscina recreativa para familias, niños y adultos.

Esta última cuenta con un swim-up bar, donde los huéspedes pueden pedir bebidas y comida sin salir del agua. El resort también dispone de 13 establecimientos de alimentos y bebidas y de Tradewinds, una experiencia exclusiva para adultos que ofrece un salón independiente y una zona privada en la playa.

Según Seberry, estas opciones satisfacen tanto a parejas, familias o grupos de amigos que desean disfrutar al máximo sus vacaciones.

Una cena especial con Marcus Samuelsson

Entre las experiencias que acompañaron la tercera edición de Auténtico destacó la cena especial protagonizada por el chef Marcus Samuelsson en el Aruba Marriott.

La velada ofreció otra dimensión del festival al trasladar su apuesta por la gastronomía a una experiencia más íntima, en la que la cocina se convirtió en punto de encuentro entre el talento internacional y la oferta culinaria de Aruba.

La participación del Aruba Marriott en Auténtico evidencia que el sector hotelero desempeña un rol importante a la hora de conectar el turismo con la cultura y la gastronomía.

Naturaleza, descanso y experiencias para todos

Más allá de la gastronomía, Aruba ofrece atractivos naturales y opciones de recreación para distintos perfiles de viajeros.

Para quienes visitan la isla por primera vez, Nataly Wever, mánager de mercadeo y comunicaciones del hotel, recomienda conocer el Parque Nacional Arikok, donde se puede realizar diversas actividades y descubrir paisajes.

También invita a visitar la zona del Baby Natural Bridge, una formación rocosa natural desde la que se puede contemplar el océano y disfrutar de la belleza del litoral arubeño. El puente colapsó en 2005.

Vale la pena explorar el destino, aunque descansar en el hotel junto a la piscina o nadar en la playa también sería una estupenda alternativa.

Si escoge no descansar, opte por combinar un tour por tierra y otro por mar. Así podrá apreciar el contraste entre una vegetación desértica o semiárida y el azul turquesa de aguas cristalinas. A diferencia de otras islas caribeñas, en Aruba abundan los cactus.

El aloe vera o sábila también abunda y es uno de los símbolos más importantes de la isla, tanto así que han dedicado un tour para conocer las propiedades medicinales de la planta. Se ofrecen recorridos gratuitos por la Aruba Aloe Factory and Museum, donde se puede observar el proceso de cosecha manual y la fabricación de productos para el cuidado de la piel.

Aunque los arubeños viven un eterno verano y el clima de la isla es idóneo para disfrutarla en cualquier temporada, visitarla en octubre durante la semana de Auténtico es ideal para los amantes de la buena gastronomía.

Con su tercera edición, el festival reafirma la apuesta de Aruba por posicionar su cocina como uno de los atractivos de su oferta turística, al tiempo que abre espacios para el intercambio entre profesionales, el desarrollo del talento local y la difusión de una identidad culinaria diversa.