África austral, viajar en familia más allá del safari

Los safaris suelen ser una de las principales razones para viajar a África austral, pero organizar un viaje en familia requiere considerar otros factores además de la posibilidad de ver leones, elefantes y rinocerontes. La edad de los niños, la duración de los desplazamientos, las condiciones del alojamiento y las necesidades de los mayores pueden determinar tanto el itinerario como la elección del destino.

En Sudáfrica y Zimbabue, las opciones incluyen alojamientos con actividades adaptadas a distintas edades, villas privadas para grupos familiares y establecimientos desde los que es posible explorar paisajes, comunidades locales y lugares de interés histórico.

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Las alternativas abarcan desde el parque Hluhluwe-iMfolozi y la región de Kruger, en Sudáfrica, hasta los paisajes semidesérticos del Karoo y los alrededores de las cataratas Victoria, en Zimbabue. Cinco establecimientos permiten tener en cuenta posibilidades y limitaciones de cada tipo de viaje.

Rhino Ridge Safari Lodge

Dentro del parque Hluhluwe-iMfolozi, en Sudáfrica, Rhino Ridge Safari Lodge admite huéspedes de todas las edades y cuenta con actividades para familias que viajan con niños pequeños.

El establecimiento ofrece un recorrido de dos horas para niños de entre 3 y 6 años, acompañados por uno de sus padres o un tutor, sin costo adicional. Las familias con menores de 6 años que deseen realizar un safari convencional pueden solicitar un vehículo privado.

Las habitaciones familiares tienen dos dormitorios con baño propio y una entrada compartida. También hay servicio de niñera, disponible mediante reserva anticipada y con un cargo adicional.

El programa de actividades incluye visitas guiadas a la comunidad cercana de Mpembeni, una oportunidad para conocer aspectos de la vida local. Las caminatas guiadas por el entorno natural están disponibles para jóvenes a partir de los 14 años, siempre acompañados por uno de sus padres o un tutor.

Las condiciones de acceso a las actividades son un aspecto que las familias deben comprobar antes de reservar, especialmente cuando viajan con niños de distintas edades.

Shiviko Kruger

En la región de Lowveld, próxima al parque nacional Kruger y al río Sabie, Shiviko Kruger plantea una alternativa para familias numerosas o grupos que viajan con abuelos, hijos y nietos.

El hotel dispone de cuatro villas de uso exclusivo, con dos o tres dormitorios y capacidad para entre cuatro y seis personas. Los servicios incluyen cocineros privados, mayordomos, personal de limpieza, transporte con chófer y vehículos destinados a los safaris.

Este modelo permite organizar las comidas y las excursiones sin depender de los horarios de otros huéspedes. La flexibilidad puede ser útil para grupos en los que conviven niños pequeños y adultos mayores con diferentes ritmos y preferencias.

Además de los recorridos para ver animales, es posible organizar visitas a lugares de la Ruta Panorámica, entre ellos el cañón del río Blyde y el mirador God's Window.

Entre las instalaciones recreativas figuran una piscina con toboganes acuáticos y una sala de cine. También se ofrecen tratamientos de spa y opciones gastronómicas para los adultos.

El alojamiento en villas privadas supone, sin embargo, una modalidad distinta de la estancia en un hotel tradicional, tanto por la organización de los servicios como por la posibilidad de compartir espacios sin renunciar a la privacidad.

Drostdy Hotel

Un recorrido por Sudáfrica también puede incluir localidades históricas y paisajes alejados de las principales reservas de fauna. En Graaff-Reinet, en la región del Karoo, Drostdy Hotel ofrece alojamiento para familias interesadas en la historia, la geología y el patrimonio del interior del país.

El hotel admite niños de todas las edades y dispone de jardines, piscina, habitaciones espaciosas y opciones de habitaciones contiguas o comunicadas. Su programa Karoo Family Experience incluye alojamiento, desayuno, entrada al Karoo Fossil Centre, una degustación para niños y una cata de vinos para adultos.

Las actividades infantiles incluyen alimentos y bebidas de tradición local, además de juegos, rompecabezas y dibujos para colorear.

La propia localidad de Graaff-Reinet permite recorrer calles con histórica arquitectura y visitar museos. En las cercanías se encuentra el parque nacional de Camdeboo, donde está el Valle de la Desolación, conocido por sus formaciones rocosas y las vistas del paisaje del Karoo.

Una parada en esta región puede aportar una dimensión histórica y cultural a un viaje por carretera en Sudáfrica, especialmente para quienes desean alternar los safaris con visitas a localidades y espacios naturales del interior.

Tsowa Safari Island

En Zimbabue, Tsowa Safari Island se encuentra en una isla del río Zambeze, dentro del parque nacional de Zambezi. El alojamiento, compuesto por tiendas de campaña, recibe a huéspedes de 12 años o más, por lo que no es recomendable para familias con niños pequeños.

Las actividades incluyen safaris en vehículos, caminatas guiadas por la isla, excursiones de pesca y paseos en barco al atardecer. El río permite ver aves y animales que se acercan a sus orillas para beber, aunque los avistamientos dependen de las condiciones naturales y de la época del año.

Las restricciones varían según la actividad. Los menores de 12 años no pueden alojarse en el establecimiento; quienes tienen 12 años o más pueden participar en varias excursiones acompañados por un adulto. Para el piragüismo y las caminatas guiadas de safari se exige una edad mínima de 16 años.

Estas condiciones hacen que el establecimiento esté orientado principalmente a familias con adolescentes. Antes de incluirlo en un itinerario, conviene confirmar qué actividades están disponibles para cada integrante del grupo.

La estancia también puede combinarse con una visita a las cataratas Victoria, dependiendo de la duración del viaje y de los traslados previstos.

Albida – Victoria Falls

Inaugurado en 2026, Albida – Victoria Falls es un establecimiento boutique situado a unos cuatro kilómetros de las cataratas Victoria, en Zimbabue.

Dispone de 13 villas, tres de ellas familiares, con dos dormitorios y capacidad para cuatro personas. Cada villa cuenta con dormitorios con baño privado, una sala de estar compartida, terraza y piscina de inmersión.

El régimen de todo incluido comprende comidas, bebidas, servicio de mayordomo, traslados y actividades locales. La coordinación de estos servicios en un mismo establecimiento puede facilitar la organización de las visitas a las cataratas y otros atractivos de la zona.

Las cataratas Victoria constituyen el principal punto de interés de esta parte del itinerario, aunque también pueden considerar excursiones por el río y actividades relacionadas con la observación de fauna. Las condiciones de participación, especialmente las restricciones de edad, deben verificarse antes de contratar servicios.

La distribución en villas permite que las familias compartan una sala de estar y otros espacios comunes, con dormitorios separados. Esta configuración puede resultar práctica para grupos de varias generaciones que prefieren permanecer juntos durante el viaje.

Qué tener en cuenta antes de viajar

La elección del alojamiento debe ir acompañada de una planificación realista de los desplazamientos y las actividades. Las distancias entre los principales destinos de África austral pueden requerir varias horas de carretera o conexiones aéreas, y combinar Sudáfrica con Zimbabue implica comprobar los requisitos de entrada y los traslados fronterizos.

También es importante confirmar las edades mínimas para los safaris, las caminatas guiadas, el piragüismo y las demás excursiones. No todos los establecimientos admiten niños pequeños ni todas las actividades son apropiadas para cada grupo de edad.

Para las familias con niños pequeños, Rhino Ridge Safari Lodge contempla recorridos de menor duración y habitaciones familiares. Sitio Kruger ofrece villas privadas para grupos que necesitan flexibilidad, mientras que Drostdy Hotel permite incorporar historia y patrimonio a una ruta por Sudáfrica.

En Zimbabue, Tsowa Safari Island establece una edad mínima de 12 años para sus huéspedes y de 16 para determinadas actividades. Albida – Victoria Falls, por su parte, dispone de villas familiares cerca de las cataratas.

Más que acumular destinos, una estrategia razonable consiste en elegir una o dos zonas y dedicarles tiempo suficiente. De esta manera, un viaje en familia puede combinar Avistamiento de fauna silvestre, paisajes y patrimonio cultural sin convertir los desplazamientos en el eje principal de la visita.