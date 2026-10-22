jueves 22  de  octubre 2026
CELEBRIDADES

La actriz Judi Dench dice que afección ocular le impide hacer teatro, cine o leer

  • Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad que afecta su visión
La actriz británica Judi Dench. (EFE)

La actriz británica Judi Dench. (EFE)

LONDRES.- La actriz británica Judi Dench, que ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos un Óscar en 1999, ha admitido que su afección ocular, diagnosticada hace más de diez años, le impide hacer teatro, cine o leer.

Los médicos le diagnosticaron en 2012 degeneración macular asociada a la edad, una afección que afecta su visión y que hace que le resulte sumamente difícil incluso reconocer rostros.

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"Ya no puedo estar en un escenario. Ya no puedo participar en una obra de teatro. Ya no puedo hacer cine. Ya no puedo leer", admitió hoy la actriz, de 91 años, al programa Today de Radio 4 de la BBC.

También reveló que su afección puede dar lugar a situaciones incómodas, ya que a veces se acerca a personas equivocadas y luego se da cuenta de que se trató de una confusión por no ver bien.

Al hablar del proceso de envejecimiento, Dench dijo que intenta no pensarlo demasiado.

Ganador del Óscar

Dench, que ostenta el título de 'dama', lleva más de siete décadas de actuación a sus espaldas y se ha consolidado como una de las actrices más aclamadas del Reino Unido, con una trayectoria que abarca el teatro, la televisión y el cine.

Ganó un Óscar en la categoría de actriz de reparto por su interpretación de la reina Isabel I en la película Shakespeare in Love (Shakespeare enamorado, 1998) y alcanzó reconocimiento internacional por su papel de M, la jefa del servicio de espionaje británico MI6 en las películas del espía James Bond.

A pesar de su afección, ha seguido realizando apariciones públicas y hablando abiertamente sobre cómo adaptarse a una vida con una visión cada vez más deteriorada.

Dench hizo estas declaraciones con motivo de la publicación de sus memorias, tituladas Is it too late to make a run of it? (¿Es demasiado tarde para salir corriendo?), escritas en colaboración con el director de teatro Brendan O'Hea.

FUENTE: Con información de EFE

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