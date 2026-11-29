Los actores Isabela Castillo y Marco Tostado anuncian el embarazo de la actriz con un carrusel de imágenes en Instagram.

MIAMI.- La actriz Isabella Castillo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La intérprete de raíces cubanas anunció, durante la celebración de Acción de Gracias, que espera su primer bebé junto a su pareja, el actor mexicano Marco Tostado.

La noticia fue comunicada en Instagram, donde publicó fotografías en las que mostró su embarazo y reveló que esperan una niña.

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“Este año tenemos el motivo más hermoso para dar gracias. Agradecidos con Dios por regalarnos la sorpresa más bonita de nuestras vidas”, expresó Castillo en la publicación en la red social.

La actriz, que encarna a Diana Ahumada en El señor de los cielos, también dedicó unas palabras a la pequeña que viene en camino: “Aún no te tenemos en nuestros brazos y ya llenas nuestro mundo de amor. Te amamos infinitamente, nuestra pequeña princesa”.

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El anuncio despertó numerosas felicitaciones de colegas y amigos del medio artístico, entre ellos Scarlet Gruber, Arap Bethke y David Ponce, quienes celebraron la noticia y expresaron su cariño a la pareja.

La historia de amor entre Castillo y Tostado comenzó durante las grabaciones de la décima temporada de El señor de los cielos.

Aunque la actriz había manifestado que no estaba interesada en iniciar una relación, en junio hizo público su romance y habló con entusiasmo de su compañero.

“Marco es uno de los mejores hombres que he conocido en toda mi vida, me hace muy feliz y lo amo muchísimo”, declaró en una entrevista con MezcalTV.

Ahora, ambos se preparan para una nueva etapa como padres, con la ilusión de recibir a su primer retoño.