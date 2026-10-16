viernes 16  de  octubre 2026
EN LAS REDES

Laura Bozzo reaparece tras hospitalización de emergencia: "De esta momia no se libran"

Laura Bozzo necesitó atención médica de urgencia y fue trasladada a un hospital en Ciudad de México tras presentar complicaciones por una úlcera intestinal

La animadora peruana Laura Bozzo

La animadora peruana Laura Bozzo

Captura de pantalla YouTube Telemundo
Por Sofía Calvo

Laura Bozzo atraviesa un delicado episodio de salud que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Tras haber sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, México, según reporta la prensa especializada, la presentadora de televisión, de 75 años, recurrió a las redes sociales para agradecer las muestras de cariño y preocupación que ha recibido durante las últimas horas.

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“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, escribió Bozzo en una publicación en Instagram.

La conductora necesitó atención médica el 13 de octubre, luego de presentar fuertes dolores abdominales y un cuadro de deshidratación.

De acuerdo con declaraciones que su asistente personal y chofer, Aarón Guerrero, ofreció a medios mexicanos, Bozzo fue sometida a una intervención quirúrgica debido a una complicación por una úlcera intestinal. Tras la operación, la presentadora fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México.

Guerrero explicó que la conductora llegó consciente al centro médico de Acapulco.

El asistente también aclaró los motivos del traslado a la capital mexicana. Según sus declaraciones, la presentadora se encontraba estable después de la cirugía. Asimismo, desmintió que estuviera en estado crítico y aclaró que no estaba intubada.

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que lógicamente, por la capacidad o la lejanía en Acapulco, no se encuentran. Entonces es por eso que la trajeron acá”, declaró Guerrero.

Aún no se ha difundido públicamente un parte médico con todos los detalles de su diagnóstico y evolución.

Una trayectoria marcada por su carácter polémico

Laura Bozzo alcanzó gran popularidad en Latinoamérica gracias a sus programas de televisión, especialmente Laura en América, espacio que la convirtió en una de las figuras más reconocidas y controvertidas de la televisión de habla hispana.

A lo largo de su carrera, la abogada y presentadora peruana ha protagonizado controversias y ha mantenido una presencia constante en el mundo del entretenimiento.

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