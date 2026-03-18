Irina Baeva aborda el triunfo legal de Gabriel Soto en contra de Laura Bozzo

Irina Baeva asiste a la 34ª edición de los Premios Lo Nuestro de Música Latina de Univision en FTX Arena el 24 de febrero de 2022 en Miami, Florida.

MIAMI.- A nueve meses de confirmarse que Gabriel Soto e Irina Baeva salieron victoriosos del litigio que emprendieron en 2020 contra Laura Bozzo por daño moral y difamación, recientemente la actriz de origen ruso concedió una entrevista en la que abordó su posición al respecto.

Fue en el programa televisivo Hoy que Irina expuso su postura ante la culminación del proceso legal.

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"Creo que lo único que yo estaría autorizada a decirte es que está en manos de abogados, están llegando a acuerdos que yo no puedo revelar…", dijo sin añadir mayores detalles a los que ya se conocen: que Bozzo deberá pagar alrededor de dos millones de pesos como indemnización.

No obstante, la intérprete aclaró que no tendrá problema en compartir actualizaciones del caso cuando sus abogados la autoricen a hacerlo.

"Te prometo que en cuanto yo sepa y esté autorizada para contártelo, se los contaré con muchísimo gusto",comentó la actriz de Tan Cerca de Ti, Nace el Amor.

Conflicto legal

Las declaraciones de Irina surgen luego de que el abogado de Soto, Gustavo Herrera, fuera abordado semanas atrás sobre el estatus del caso, momento en el que confirmó que la demanda ya había llegado a su fin y que Laura Bozzo está obligada a indemnizar a ambos artistas.

“Aproximadamente 2 millones de pesos, 2 millones y medio”, dijo el litigante cuando se le preguntó por la cifra.

En este sentido, Herrera recordó que actualmente solo representa a Gabriel Soto, por lo que toda declaración que brinde no está vinculada a Baeva. Asimismo, agregó que si Bozzo se niega a pagar, las autoridades procederán a embargar sus bienes.

"Yo quiero aclarar que únicamente ya voy por Gabriel Soto Borja, no por Irina Baeva, para que no haya malos entendidos. Entonces ahora vamos a embargar bienes, inmuebles, pueden ser vehículos, cuentas bancarias, derechos de los contratos que tiene con diferentes televisoras, podemos embargar su marca, su nombre comercial también, Laura Bozzo", aseveró.

Sin embargo, el caso contra Laura Bozzo tuvo una sentencia positiva para los actores el 2 de junio de 2025, cuando las autoridades mexicanas fallaron una vez más a favor de Baeva y Soto.

En 2024, la justicia ya había señalado que la famosa abogada y presentadora de televisión debía indemnizar a los actores, pero Bozzo introdujo recursos legales para evitar el pago de más de 104 mil dólares. La acción no tuvo éxito.