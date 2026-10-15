jueves 15  de  octubre 2026
CONTROVERSIA

Lesión de Sean "Diddy" Combs en la cabeza ocurrió tras pelea con narcotraficante

El 10 de octubre, el rapero fue llevado a urgencias luego de que protagonizara una pelea en la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sean "Diddy" Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

AFP/Ángela Weiss
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Nuevos detalles surgen respecto a la hospitalización de Sean "Diddy" Combs. Según informó una fuente a la revista People, la herida que sufrió el magnate musical en la cabeza se suscitó durante una pelea con un presunto narcotraficante que se encuentra convicto en la misma prisión.

Actualmente, el fundador de Bad Boy Records se encuentra nuevamente en prisión, específicamente en confinamiento solitario, según señala el magazine.

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Hasta los momentos, el portavoz de Puff Daddy no ha emitido más actualizaciones sobre el estado de salud del rapero.

Altercado

Lo expuesto por TMZ señala que el sábado 10 de octubre, el rapero fue llevado a urgencias luego de que protagonizara una pelea en la prisión federal de baja seguridad FCI Fort Dix, ubicada en el estado de Nueva Jersey.

Al trascender la hospitalización, se informó que había sufrido una herida en la cabeza, pero que la misma no comprometía su salud.

“La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, agradecemos a todos los que se han comunicado”, comentó el vocero Juda Engelmayer, a People.

La disputa se desarrolló días después de que NBC News publicara un informe en el que se aseguraba que Combs obtenía artículos de contrabando en la prisión e incluso contaba con algunos privilegios.

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