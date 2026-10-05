Revelan presuntos lujos que disfruta Sean "Diddy" Combs en prisión

El productor y músico estadounidense Sean "Diddy" Combs llega a la sala de prensa de los MTV Video Music Awards en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, el 12 de septiembre de 2023.

MIAMI.- Sean "Diddy" Combs no parece querer renunciar a los lujos a los que está acostumbrado. Según un informe de NBC News, el productor musical, condenado a cumplir 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para participar en prostitución, disfruta de diversos artículos de contrabando tras las rejas.

El documento expone que Diddy tiene acceso a un celular e incluso bebidas alcoholicas en su estancia en la Institución Correccional Federal de Fort Dix (FCI Fort Dix), Nueva Jersey.

Un video difundido por la cadena expone al magnate musical con lo que parece un celular. A lo que una fuente anónima señaló: "Esto no es algo normal que ves en la cárcel. Esto es algo de ricos. Parece una locura, pero, de nuevo, es Diddy”.

Presuntamente, el hombre aprovecha el equipo para acceder a redes sociales, e incluso una de las fuentes consultadas alegó que ve fotografías sexualmente explícitas que le envía su pareja.

Beneficios

Aparentemente, Puff Daddy, como también es conocido el rapero, también cuenta con personal de cocina que preparan platos especiales para él y limpieza en prisión, así como también contrataría a especialista en masajes chinos.

Sobre el consumo de alcohol, aparentemente ocurre los fines de semana y logra que le consigan licores premium: “Claro que sí, bebí con él”, dijo una fuente que aseguró haber tomado coñac Hennessy con el rapero.

Igualmente, los informantes explican que Combs adquiere el antidepresivo Remeron de otros reclusos.

Otras dos personas señalaron que el rapero tiene una tablet “jailbroken” en donde ve películas y documentales, incluida la docuserie de Netflix Sean Combs: The Reckoning, según el medio.

Ante la develación del informe, un portavoz del rapero rechazó los señalamientos aseverando que: “el continuo escrutinio de cada detalle mundano de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios caracterizan la vida ordinaria en prisión como noticia”.

"La única verdadera noticia es que Sean continúa cumpliendo su condena dentro de las reglas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación”.

Mientras que un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones alegó que que el contrabando de teléfonos celulares, drogas y las armas, es un un desafío para las instituciones penitenciarias; pero no especificó si Combs cuenta con los beneficios anteriormente expuestos.