miércoles 14  de  octubre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 15 al 23 de octubre

La cantante colombiana Greeicy Rendón posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

La cantante colombiana Greeicy Rendón posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

EFE / Jorge Zapata
Por Sofía Calvo

Música

Arsht Center

El Teatro Real de España debuta en Miami con el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. El sábado 17 de octubre. Más información: www.arshtcenter.org.

Lee además
El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco.
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
El caricaturista y escritor venezolano Fernando Pinilla presenta Crónica de un fracaso revolucionario.
LETRAS

Fernando Pinilla presenta el libro "Crónica de un fracaso revolucionario"

Kaseya Center

Myke Towers, Farruko, Greeicy, entre otros, dicen presente en el iHeart Radio Fiesta Latina, evento que tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Miami Improv Comedy Club

Ricardo O’Farrill aborda temas incómodos, contradicciones humanas y preguntas sin respuestas en Pasado de Raya. El viernes 15 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Manuel Artime Theater

Los Locos Addams – Una Comedia Musical llega a Miami para llenar de humor, música, romance y mucho caos familiar. El 17 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Andy Gato Gallery de Barry University

They Call it Love es la primera muestra individual de Bruna Marcon Weberson, donde expone una casa, habitación por habitación, y siguen el rastro del trabajo doméstico. Hasta el 29 de octubre. Más información en: www.barry.edu.

Letras

Books & Books

Books & Books invita al encuentro con el artista de webcómics, autor y dibujante Harris Fishman para el lanzamiento de su colección de cómics BEETLE MOSES. La cita es el domingo 18 de octubre a las 5:00 p.m. en Books & Books, Coral Gables, FL. Más información en: www.eventbrite.com.

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