La cantante colombiana Greeicy Rendón posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

El Teatro Real de España debuta en Miami con el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. El sábado 17 de octubre. Más información: www.arshtcenter.org .

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Kaseya Center

Myke Towers, Farruko, Greeicy, entre otros, dicen presente en el iHeart Radio Fiesta Latina, evento que tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Miami Improv Comedy Club

Ricardo O’Farrill aborda temas incómodos, contradicciones humanas y preguntas sin respuestas en Pasado de Raya. El viernes 15 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Manuel Artime Theater

Los Locos Addams – Una Comedia Musical llega a Miami para llenar de humor, música, romance y mucho caos familiar. El 17 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Andy Gato Gallery de Barry University

They Call it Love es la primera muestra individual de Bruna Marcon Weberson, donde expone una casa, habitación por habitación, y siguen el rastro del trabajo doméstico. Hasta el 29 de octubre. Más información en: www.barry.edu.

Letras

Books & Books

Books & Books invita al encuentro con el artista de webcómics, autor y dibujante Harris Fishman para el lanzamiento de su colección de cómics BEETLE MOSES. La cita es el domingo 18 de octubre a las 5:00 p.m. en Books & Books, Coral Gables, FL. Más información en: www.eventbrite.com.