Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 15 al 23 de octubre
Arsht Center
El Teatro Real de España debuta en Miami con el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. El sábado 17 de octubre. Más información: www.arshtcenter.org.
Kaseya Center
Myke Towers, Farruko, Greeicy, entre otros, dicen presente en el iHeart Radio Fiesta Latina, evento que tendrá lugar el sábado 17 de octubre en el Kaseya Center. Más información: www.kaseyacenter.com.
Miami Improv Comedy Club
Ricardo O’Farrill aborda temas incómodos, contradicciones humanas y preguntas sin respuestas en Pasado de Raya. El viernes 15 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.
Manuel Artime Theater
Los Locos Addams – Una Comedia Musical llega a Miami para llenar de humor, música, romance y mucho caos familiar. El 17 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.
Andy Gato Gallery de Barry University
They Call it Love es la primera muestra individual de Bruna Marcon Weberson, donde expone una casa, habitación por habitación, y siguen el rastro del trabajo doméstico. Hasta el 29 de octubre. Más información en: www.barry.edu.
Books & Books
Books & Books invita al encuentro con el artista de webcómics, autor y dibujante Harris Fishman para el lanzamiento de su colección de cómics BEETLE MOSES. La cita es el domingo 18 de octubre a las 5:00 p.m. en Books & Books, Coral Gables, FL. Más información en: www.eventbrite.com.