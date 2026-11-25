A Beautiful Noise: The Neil Diamond Musical cuenta la historia real e inédita de cómo un ícono del rock en Estados Unidos se convirtió en una estrella, a través de las canciones que definieron su carrera. Primera función el martes 1 de diciembre en el Adrianne Arsht Center. Más información en arshtcenter.org .

The Scottish Rite Temple

Candlelight: The Lord of the Rings es un concierto tributo a la banda sonora de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, interpretado en vivo a la luz de miles de velas por el cuarteto de cuerdas Listeso String Quartet. El repertorio y las partituras cuentan con la aprobación oficial de Howard Shore, compositor original de las películas. Sábado 28 de noviembre,a las 4:30 pm, en Scottish Rite Temple, 471 NW 3rd St, en Miami. Más información en feverup.com

Escena

Miami Hispanic Cultural Arts Center

Protagonizada por la actriz venezolana Sonya Smith y el actor uruguayo Gualberto González, Allá cuenta la historia de una pareja que decide iniciar una aventura existencialista que mezcla el ayer, el hoy y el posible mañana. El encuentro está pautado para el 28 de noviembre. Más información en ticketplate.com.

Artes visuales

Mindy Solomon Gallery

Basketry as Expanded Practice, comisariada por la artista Dee Clements, se inaugura en la Galería Mindy Solomon el domingo 29 de noviembre. La muestra parte de una amplia trayectoria histórica y plantea qué sucede cuando la cestería se entiende no como una categoría fija de la artesanía, sino como un lenguaje artístico abierto. Más información en mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

La autora cubana Gina Montaner presenta en Books & Books su nuevo libro, No esperes por mi mañana, una novela sobre el amor, la memoria y la reinvención personal. La cita literaria es el domingo 22 de noviembre, en 265 Arago Ave., en Coral Gables.Más información en eventbrite.com.