Madonna lanza "Veronica Electronica", un álbum que ideó en 1998

Veronica Electronica estará disponible en formato digital y físico, con una edición especial en vinilo plateado que incluye una litografía exclusiva de la artista.

Para calentar motores, Madonna lanzó el primer sencillo Skin (The Collaboration Remix). Este tema de cinco minutos de duración, donde la voz de la Reina del Pop de 66 años se funde con un potente paisaje sonoro electrónico, es un claro adelanto de lo que nos espera.

La Historia detrás del éxito olvidado

Originalmente, Veronica Electronica fue creada como un álbum de remezclas de Ray of Light. Sin embargo, el rotundo éxito del disco original eclipsó este proyecto paralelo, quedó en un segundo plano.

Entre los temas de este nuevo álbum se encuentran remixes de productores de la talla de Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT y Victor Calderone, además de la maqueta original de Gone, Gone, Gone, coproducida por la propia Madonna y Rick Nowels.

Muchos consideran a Ray of Light como la obra maestra de la Reina del Pop, ya que fue el disco que marcó su resurgimiento artístico tras tomar clases de canto para su papel de Eva Perón en la película ‘Evita’ y tras el nacimiento de su hija Lourdes María.

Con este álbum, Madonna no solo retomó su carrera con un sonido más bailable y pop, sino que se sumergió más en la electrónica con canciones como Nothing Really Matters, Frozen o The Power of Good-Bye, temas que ahora reviven remasterizados en Veronica Electronica.