Pancho Céspedes habla de desmayo en concierto en México: "Fue bastante trágico"

El autor de Dónde está la vida, Pancho Céspedes.

MIAMI.- Tras desvanecerse en pleno escenario, el cantautor cubano Francisco Céspedes se encuentra bien, así lo informó su equipo de manejo por medio de un comunicado colgado en redes sociales.

“Informamos que el maestro Francisco Céspedes se encuentra bien y estable, después del malestar que presentó durante su concierto sinfónico la noche del 15 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Tuvo una baja de presión que pudo controlarse (…) Tras recibir atención y sentirse mejor, regresó al escenario y continuó su concierto, como pudieron constatar los asistentes”, indicó su equipo de prensa en Instagram.

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Asimismo, la publicación explicó que el cantante sostiene una ajetreada agenda de trabajo debido a su extensa gira por España, a lo que se atribuyó el desmayo, además de que padece diabetes.

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Conocido como Pancho Céspedes, el artista habló sobre este episodio de salud que sufrió durante su espectáculo Francisco Céspedes Sinfónico.

Y lo hizo en una entrevista exclusiva concedida al programa de YouTube Tuday.

“Hoy estoy bien”, afirmó el artista al comenzar la conversación, antes de describir la experiencia que atravesó sobre el escenario.

“Fue bastante trágico. Parecía como una película. Un médico brincó por encima de los asientos. Así te lo cuento, como una película”, recordó Céspedes, quien explicó que durante el episodio sintió que se desconectaba de lo que ocurría a su alrededor.

Según comentó el conductor del programa, Agmar Grau, el cantante comparó en redes sociales aquella sensación con la de un helado que se derrite.

“Cuando uno se siente así tan mal, se va perdiendo la noción de todo, hasta del tiempo”, relató Céspedes.

La hipertensión y otras posibles causas

Durante la entrevista, reveló que padece hipertensión y que, aunque había tomado su medicación, su presión arterial se encontraba muy elevada.

“Yo soy hipertenso. Y me he tomado las pastillas”, explicó. Según su relato, después de que le tomaran la presión, el resultado que obtuvo cuando se encontraba en el interior del recinto fue de 110/70, aunque aseguró que anteriormente la había tenido muy alta.

Respecto a la glucosa, el intérprete señaló que el aparato no mostraba una cifra clara, por lo que no pudo precisar cuál era su nivel en ese momento.

La conversación también recordó un episodio de salud que el cantante atravesó a finales del año pasado, cuando, según comentó, tuvo una crisis que le impidió levantarse de la cama durante varias semanas.

Céspedes aclaró que aquella situación no estuvo relacionada únicamente con el azúcar, sino también con problemas de gota y ácido úrico.

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Su pasión por la música

Otro de los temas abordados fue el intenso ritmo de trabajo que ha mantenido el cantante en los últimos meses, con presentaciones y compromisos profesionales en Miami, Nueva York, España y México.

Ante los comentarios sobre la necesidad de descansar, Céspedes reconoció que varias personas de su entorno le han aconsejado bajar el ritmo.

“Todo el mundo me lo dice. Que pare. Yo no puedo parar”, manifestó el intérprete, quien explicó que disfruta tanto de cantar que le resulta difícil permanecer en casa sin trabajar.

Su pasión por la música también quedó reflejada cuando habló de sus próximos compromisos artísticos, entre ellos regresar a Miami el 21 de octubre.

Además, adelantó que tenía programados cuatro conciertos en Miami y otros cuatro en Nueva York, así como compromisos en República Dominicana.

La música lo llevó de regreso

Céspedes recordó cómo reaccionó después del incidente. Mientras se encontraba en el camerino, escuchó una canción interpretada por una colega y sintió el impulso de regresar al escenario para continuar la presentación.

“Por favor, déjenme hacer lo que quiera sentado:, recordó haber dicho a los asistentes.

Según su relato, terminó la actuación recurriendo al humor y a la cercanía que mantiene con su público.

El artista también agradeció las muestras de cariño recibidas tras conocerse lo ocurrido. El presentador destacó los numerosos mensajes de preocupación que habían llegado desde México y otros lugares, así como las muestras de solidaridad de sus seguidores.

Céspedes reconoció el afecto del público y manifestó su deseo de continuar llevando su música a quienes lo acompañan a lo largo de su trayectoria.