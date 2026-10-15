Príncipe Harry y Meghan Markle hacen su primera aparición pública juntos en Reino Unido

El príncipe Harry del Reino Unido, duque de Sussex, y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, saludan a personas en el Royal Children's Hospital de Melbourne el 14 de abril de 2026.

NOTTINGHAM.- El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle realizaron este jueves su primera aparición pública juntos desde su regreso al Reino Unido , durante una visita en Nottingham, en el centro de Inglaterra, a una organización benéfica que apoya el hijo de Carlos III.

Desde su regreso en agosto al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, aunque el hijo menor de Carlos III ha participado en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

Harry, de 42 años, y Meghan, de 45, abandonaron repentinamente el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos.

Poco después de su regreso al Reino Unido en agosto, el Palacio de Buckingham recordó que si la pareja participaba en actos caritativos lo haría "a título privado".

La pareja tiene previsto pasar el día en Nottingham, visitando tres organizaciones benéficas que apoyan a los jóvenes y a las comunidades locales mediante la música, el cine, el deporte y la lucha contra la pobreza alimentaria.

Los duques de Sussex, como se les conoce ahora oficialmente, posaron para hacerse selfis, abrazaron a algunos asistentes y aceptaron flores.

Distanciamiento

Tras una espectacular ruptura con la familia real, Harry y Meghan han tendido puentes con Carlos, pero siguen distanciados del hermano mayor de Harry y heredero al trono, el príncipe William.

La prensa, citando a alguien cercano a Harry y Meghan, apuntó hace unos días que no estarán invitados a la tradicional reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y que pasarán las fiestas de fin de año en California.

A finales de septiembre, un portavoz del príncipe arremetió contra los paparazzi y su "intrusión inaceptable en la privacidad de los hijos de la pareja", después de que dos hombres fueran vistos mirando hacia el interior del colegio al que asisten Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

Los niños comenzaron el curso en un colegio británico a principios de septiembre, para cambiar posteriormente a otro por motivos relacionados con la seguridad del trayecto.

Según la prensa británica, Enrique y Meghan han optado por vivir en los Cotswolds, una región del centro de Inglaterra.

FUENTE: Con información de AFP