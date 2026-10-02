viernes 2  de  octubre 2026
REALEZA

Rey Carlos III aborda temas de la colonización durante visita al Caribe

Carlos III viajará primero a Bahamas y después a Guyana, el único país de la Commonwealth situado en Sudamérica

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 

AFP/Chris Radburn/Pool

LONDRES.- Carlos III, que viajará a finales de octubre al Caribe, "no eludirá" durante esta visita el tema de la esclavitud en la época colonial, que recuerda "los días más oscuros" de la historia británica, indicó el viernes un portavoz real.

El monarca británico, de 77 años, que continúa recibiendo tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no ha sido revelada, visitará tres países caribeños entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre.

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Carlos III viajará primero a Bahamas y después a Guyana, el único país de la Commonwealth situado en Sudamérica.

Finalmente, el rey se reunirá con su esposa, la reina Camila, en Antigua y Barbuda, donde tendrá lugar la reunión de los jefes de gobierno de los países de la Commonwealth, del 1 al 4 de noviembre.

Programación del viaje

Carlos III es jefe de Estado de 15 de los más de 50 países miembros de la Commonwealth, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos y cooperan en distintos ámbitos.

Esta reunión tiene lugar "en un momento importante" de la historia de las relaciones entre el Reino Unido y los países del Caribe, subrayó el Palacio de Buckingham.

"Se están llevando a cabo importantes debates sobre el legado colonial y las consecuencias intergeneracionales de la trata transatlántica de personas esclavizadas", señaló el palacio real.

En 2021, durante una visita a Barbados, Carlos, entonces príncipe de Gales, calificó la esclavitud de "atrocidad" que "mancha para siempre nuestra historia".

"El programa de la visita no tratará de eludir los días más oscuros de nuestro pasado, según los términos empleados por Su Majestad", incidió Buckingham.

"Pero, de acuerdo con los deseos de los países anfitriones, estará centrado en el presente dinámico y el futuro prometedor de cada uno de ellos", añadió.

El gobierno británico se niega a pagar reparaciones por el papel que desempeñó el Reino Unido en la esclavitud.

A principios de septiembre, el gobierno jamaicano presentó una petición ante Carlos III "para impulsar la campaña a favor de reparaciones" por "cientos de años de esclavitud".

"El Reino Unido no paga (reparaciones) ni las pagará nunca", respondió un portavoz del primer ministro británico.

La visita de Carlos III coincidirá con la celebración de días de la independencia de Antigua y Barbuda y también de Guyana.

El hijo de Carlos, el príncipe Guillermo, ya había viajado, con su esposa Catalina, al Caribe en 2022.

En aquella ocasión, la pareja recibió peticiones para que ofreciera disculpas por el pasado esclavista del Reino Unido.

FUENTE: Con información de AFP

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