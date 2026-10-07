miércoles 7  de  octubre 2026
REALEZA

Reina Mette-Marit de Noruega ausente en actos oficiales hasta el próximo verano

La Casa Real informó que el rey reanudará su programa a partir del viernes, aunque no se organizarán viajes oficiales ni visitas de Estado en otoño e invierno

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega. &nbsp;

Esta foto de prensa, tomada el 5 de julio de 2026 y obtenida de la Casa Real de Noruega el 6 de julio de 2026, muestra a la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al Príncipe Heredero Haakon de Noruega viendo el partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Brasil en el Palacio Real de Oslo, Noruega.

 

AFP/Vía La Corte Real

COPENHAGUE.- La reina Mette-Marit de Noruega, que continúa con su rehabilitación tras ser sometida en junio a un trasplante de pulmón, no participará en actos oficiales hasta el próximo verano, informó este miércoles la Casa Real de este país escandinavo.

"Su majestad la reina continúa en rehabilitación después del trasplante de pulmón y, en principio, no tendrá programa oficial hasta el próximo verano", consta en un comunicado de la Casa Real, que recordó que el luto oficial de un mes decretado desde el funeral del rey Harald V, celebrado el 9 de septiembre, finalizará este viernes.

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Mette-Marit, de 53 años, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una dolencia que fue empeorando lentamente hasta que el pasado 5 de junio la entonces princesa heredera fue incluida en la lista de espera para recibir un pulmón debido a la gravedad de su estado.

Fue operada doce días después en el Hospital del Reino de Oslo, sin haber recibido ningún trato privilegiado con respecto al resto de ciudadanos noruegos, según la Casa Real.

Mette-Marit fue dada de alta a mediados de julio y estuvo presente en el funeral de Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, y días después, en el de la princesa Astrid, hermana mayor de este.

Problemas judiciales

Además de sus problemas de salud, Mette-Marit también ha tenido que enfrentarse el último año a las nuevas revelaciones sobre la amistad que mantuvo con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, sobre el que ha dicho que "no sabía que fuera un delincuente sexual ni un maltratador".

Y su hijo Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon VIII, está en prisión domiciliaria tras ser condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos, en una sentencia que ha sido recurrida.

La Casa Real informó además de que Haakon VIII reanudará su programa a partir del viernes, aunque no se organizarán ni viajes oficiales ni visitas de Estado este otoño e invierno.

La princesa heredera, Ingrid Alexandra, regresará a Australia en febrero para continuar con sus estudios de economía política y relaciones internacionales en la Universidad de Sídney, informó la Casa Real.

FUENTE: Con información de EFE

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