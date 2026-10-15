Sergio George, Danny Daniel y Kike Santander ingresan al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

MIAMI.- El Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, por sus siglas en inglés) celebró el miércoles 14 de octubre en Miami la 13.ª edición de los Premios LA MUSA, que reconocen a los creadores cuyas canciones han dejado una huella indeleble en la música latina.

Celebrada en The Flamingo Theater, la gala distinguió a seis nuevos integrantes de la institución: el puertorriqueño Yoel Henríquez, el español Danny Daniel, el colombiano Kike Santander, el productor y compositor Sergio George, el mexicano Mario Quintero Lara y el peruano Gian Marco. Sus trayectorias abarcan géneros como la salsa, la música tropical, el pop latino, la música regional mexicana y la canción romántica.

El reconocimiento destaca la contribución de estos compositores al repertorio latinoamericano y su influencia en distintas generaciones de artistas y oyentes, así como el papel fundamental de quienes crean las canciones que trascienden fronteras e idiomas.

"El Salón de la Fama de los Compositores Latinos existe para honrar a los extraordinarios creadores cuya música se ha convertido en parte de la banda sonora de nuestras vidas", expresó Rudy Pérez, presidente y director ejecutivo de la institución. El músico y productor, que fundó los premios junto a Desmond Child, añadió que los homenajeados representan la excelencia, la creatividad y el impacto duradero de la música latina en el mundo.

Seis trayectorias que han marcado la música latina

Entre los nuevos integrantes figura Yoel Henríquez, compositor puertorriqueño cuya carrera se distingue por sus colaboraciones con importantes intérpretes latinos y por sus aportes a la tradición musical de Puerto Rico y la composición contemporánea.

El cantautor español Danny Daniel fue reconocido por sus baladas, que se han convertido en clásicos populares en España, América Latina y en Estados Unidos. Su repertorio ha mantenido su vigencia a través de distintas generaciones.

Por su parte, Kike Santander, compositor y productor colombiano, ha desempeñado un papel destacado en el auge internacional del pop latino. Su catálogo incluye colaboraciones con figuras influyentes del género y una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la evolución de la música latina contemporánea.

El productor, arreglista, pianista y compositor Sergio George recibió el reconocimiento por su contribución a la expansión mundial de la salsa y la música tropical. Sus producciones y colaboraciones han impulsado a artistas y acercado estos géneros a nuevas audiencias. Fue coronado anoche el "rey de la salsa moderna".

La música regional mexicana estuvo representada por Mario Quintero Lara, compositor mexicano reconocido por un extenso catálogo que ha conectado con varias generaciones de seguidores en México y Estados Unidos.

Completa la lista Gian Marco, cantautor peruano de proyección internacional cuyas composiciones han sido interpretadas por destacados artistas latinos. Su trayectoria como autor e intérprete lo ha consolidado como una de las figuras relevantes de la composición musical peruana.

Celia Cruz, un legado enorme

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el homenaje póstumo a Celia Cruz, quien recibió el Premio LA MUSA Legado 2026. La institución reconoció la dimensión cultural y musical de la artista cubana, considerada mundialmente la Reina de la Salsa. La cantante Lucrecia recogió el galardón.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Cruz se convirtió en una de las voces más reconocibles e influyentes de la música latina. Su talento, personalidad artística y proyección internacional contribuyeron a llevar la música afrocubana y la salsa a diferentes latitudes.

La ceremonia también distinguió a Lupita Infante con el Premio LA MUSA Elena Casals, por su labor en la preservación y difusión de las tradiciones musicales mexicanas, mientras desarrolla su propia identidad artística.

Asimismo, Marti Cuevas, fundadora de Mayimba Music, recibió el Premio Ralph S. Peer Publishers por su contribución a la edición musical y su apoyo a compositores y autores.

Beth Matthews, directora ejecutiva de ASCAP, fue reconocida con el Premio LA MUSA Fundadores por su liderazgo y su trabajo en favor de los compositores, autores y editores musicales.

El actor Jason Canela y la cantautora MRIAH condujeron la gala, que reunió a compositores, artistas, productores, editores musicales y representantes de la industria.

Fundado en 2012 por los compositores y productores Desmond Child y Rudy Pérez, el Salón de la Fama de los Compositores Latinos tiene como objetivo reconocer a los creadores detrás de algunas de las canciones más trascendentales de la música latina y fomentar el desarrollo de nuevas generaciones mediante iniciativas educativas, becas y programas profesionales.

Durante la ceremonia, Desmond Child, cofundador y presidente emérito de la institución, recordó la importancia de reconocer a quienes están detrás de las canciones que definen la identidad musical de una cultura. Para el compositor, celebrar su legado también significa preservar el patrimonio, conectar culturas e inspirar a los futuros creadores.