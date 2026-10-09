viernes 9  de  octubre 2026
FAMOSOS

Shakira revela que habla Catalán en Miami para comunicarse con sus hijos

La cantante habló sobre la forma de comunicarse con sus dos hijos durante una entrevista especial en el programa La Revuelta conducido por David Broncano

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Durante una entrevista especial en el programa La Revuelta conducido por David Broncano desde Macondo Park, la cantante colombiana Shakira ofreció detalles sobre su rutina profesional y la dinámica privada que mantiene con sus hijos, Milan y Sasha.

A pocos días de finalizar su serie de conciertos en la capital española, la artista sorprendió al presentador al responder fluida en catalán, explicando que utiliza dicha lengua en su residencia de Miami para comunicarse con sus hijos cuando prefieren mantener la privacidad en entornos públicos.

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Gira en España

La cantante detalló que, aunque intenta comunicarse habitualmente en español con sus hijos y ellos suelen hablar en inglés entre sí, el catalán ha adquirido un rol clave para la familia fuera de España.

"Cuando ellos no quieren que los amiguitos les entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que cuando vivía en Catalunya", explicó Shakira sobre el uso del idioma materno de los niños.

Paralelamente, la colombiana abordó la carga de trabajo que supone su residencia en España, donde programó 13 conciertos en Madrid a lo largo de cuatro semanas.

Shakira bromeó sobre su rol activo en la producción de sus presentaciones y señaló la exigencia del montaje técnico, destacando que continúa supervisando detalles hasta altas horas de la madrugada junto a su equipo de producción.

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