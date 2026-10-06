Shakira se reencuentra con Piqué para discutir custodia de sus hijos

Sasha Piqué Mebarak, Shakira y Milan Piqué Mebarak asisten al estreno mundial de Zootopia 2 en el Teatro El Capitan el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Shakira ha aprovechado su estancia en España para desempolvar el caso de custodia compartida de sus hijos Milán y Sasha . En este sentido, trascendió que la cantautora colombiana ha solicitado que se revise el régimen de visitas de los niños a a su padre, Gerard Piqué , en España pues alega que son ellos los que hacen el mayor esfuerzo al trasladarse de Miami a Barcelona.

En este sentido, la barranquillera no busca que el acuerdo de custodia compartida sea modificado ni reducir el tiempo de los encuentros, solo que se inste al progenitor a ser quien viaje con mayor frecuencia a Estados Unidos para pasar tiempo con los infantes.

Encuentro legal

Shakira fue vista llegando a Ciutat de la Justícia a las diez de la mañana acompañada por su abogada, Carmen Varela; mientras que Piqué asistió con Ramón Tamborero, quien ya lo ha representado en el conflicto familiar.

"Lo que Shakira solicita es que en los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien se desplace a Miami en lugar de que Milan y Sasha tengan que hacer viajes transatlánticos para pasar una estancia corta en Barcelona. La cantante sostiene que así los niños sufrirían menos los cambios horarios y podrían mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", explica la revista People en Español.

Según lo expuesto, el equipo legal de Shakira defiende el tiempo que los menores pasan con su padre, pero buscan que los niños no tengan que hacer grandes esfuerzos en desplazamientos que influya en su bienestar físico, mental y académico.

El encuentro, informó el diario La Vanguardia, se realizó en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en Familia. Aunque las partes mantuvieron un tiempo prudente de negociación, y contó con la intervención de la jueza y la Fiscalía, no llegaron a un acuerdo.

Ahora la solicitud queda en manos de la Justicia, quien evaluará si se aceptará la solicitud de Shakira.