martes 6  de  octubre 2026
FAMOSOS

Shakira se reencuentra con Piqué para discutir custodia de sus hijos

El encuentro, informó el diario La Vanguardia, se realizó en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en Familia

Sasha Piqué Mebarak, Shakira y Milan Piqué Mebarak asisten al estreno mundial de Zootopia 2 en el Teatro El Capitan el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

Sasha Piqué Mebarak, Shakira y Milan Piqué Mebarak asisten al estreno mundial de Zootopia 2 en el Teatro El Capitan el 13 de noviembre de 2025 en Los Ángeles, California.

AFP/Alberto E. Rodríguez/Getty Images para Disney
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Shakira ha aprovechado su estancia en España para desempolvar el caso de custodia compartida de sus hijos Milán y Sasha. En este sentido, trascendió que la cantautora colombiana ha solicitado que se revise el régimen de visitas de los niños a a su padre, Gerard Piqué, en España pues alega que son ellos los que hacen el mayor esfuerzo al trasladarse de Miami a Barcelona.

En este sentido, la barranquillera no busca que el acuerdo de custodia compartida sea modificado ni reducir el tiempo de los encuentros, solo que se inste al progenitor a ser quien viaje con mayor frecuencia a Estados Unidos para pasar tiempo con los infantes.

Lee además
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Maluma, Beéle y Dani Martín acompañan a Shakira en último concierto en Madrid
Dua Lipa y Shakira compartieron durante el concierto que dio la colombiana en Madrid.
MÚSICA

Dua Lipa cautiva Madrid cantando "Antología" junto a Shakira

Encuentro legal

Shakira fue vista llegando a Ciutat de la Justícia a las diez de la mañana acompañada por su abogada, Carmen Varela; mientras que Piqué asistió con Ramón Tamborero, quien ya lo ha representado en el conflicto familiar.

"Lo que Shakira solicita es que en los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien se desplace a Miami en lugar de que Milan y Sasha tengan que hacer viajes transatlánticos para pasar una estancia corta en Barcelona. La cantante sostiene que así los niños sufrirían menos los cambios horarios y podrían mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", explica la revista People en Español.

Según lo expuesto, el equipo legal de Shakira defiende el tiempo que los menores pasan con su padre, pero buscan que los niños no tengan que hacer grandes esfuerzos en desplazamientos que influya en su bienestar físico, mental y académico.

El encuentro, informó el diario La Vanguardia, se realizó en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona, especializado en Familia. Aunque las partes mantuvieron un tiempo prudente de negociación, y contó con la intervención de la jueza y la Fiscalía, no llegaron a un acuerdo.

Ahora la solicitud queda en manos de la Justicia, quien evaluará si se aceptará la solicitud de Shakira.

Temas
Te puede interesar

Amazon Music realiza transmisión en vivo en concierto de Shakira en Madrid

Alejandro Sanz celebra la "magia, música y orgullo latino" de Shakira en Madrid

La escritora portuguesa Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo 2026 de España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del Kremlin y detrás edificios del Centro Internacional de Negocios de Moscú.
ALERTA

Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
Amenazas

Alerta en América Latina: EEUU y otros nueve países denuncian "planes letales" de Irán

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
MIGRACIÓN

Gobierno de EEUU compra tres centros de detención para migrantes en California

El gobernador DeSantis defiende la Enmienda 3 en Florida. 
ES FALSO

DeSantis niega que Enmienda 3 vaya a encarecer alquileres en Florida

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026.
TORMENTA A LA VISTA

Vigilancia en el Golfo ante posible formación de una depresión tropical

Te puede interesar

Imagen del Centro Nacional de Huracanes en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026.
TORMENTA A LA VISTA

Vigilancia en el Golfo ante posible formación de una depresión tropical

Por Daniel Castropé
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
Alerta

Marco Rubio exige que Rusia comparta información sobre el presunto caso de peste

Edimari Hernández Chacón falleció este sábado en Chicago, tras ser apuñaleada por la espalda por una mujer que no la conocía.
INFANTICIDIO

Padre de la niña asesinada en Chicago pide a EEUU y a Venezuela que se haga justicia

Una calle de la ciudad de South Miami.
REVITALIZACIÓN

South Miami impulsa ambicioso proyecto de reurbanización por 30 años

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
Amenazas

Alerta en América Latina: EEUU y otros nueve países denuncian "planes letales" de Irán