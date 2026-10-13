martes 13  de  octubre 2026
SERIE

The Visioneers lleva a CBS historias sobre el futuro del planeta

La serie documental The Visioneers en CBS amplía su transmisión hasta 2028, presentando en su nueva temporada exploraciones sobre el futuro del planeta y la innovación tecnológica.

La serie conducida por Zay Harding renueva su contrato con CBS por dos temporadas más

La serie conducida por Zay Harding renueva su contrato con CBS por dos temporadas más

Por JOHANI PONCE

“El futuro no es algo que debamos esperar. Se está construyendo ahora mismo, muchas veces en lugares que jamás imaginaríamos”.

Con esa premisa, The Visioneers with Zay Harding regresa a CBS con nuevas historias sobre conservación, innovación y las personas que trabajan para enfrentar algunos de los principales retos ambientales del planeta.

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La serie, conducida por el explorador internacional Zay Harding, fue renovada por dos temporadas adicionales, por lo que continuará en CBS hasta la temporada televisiva 2027-2028. Su propuesta combina viajes y aventura con historias sobre ciencia, tecnología y protección de los recursos naturales.

A lo largo de sus episodios, Harding se encuentra con científicos, ingenieros, defensores ambientales y ciudadanos involucrados en iniciativas relacionadas con el agua limpia, la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Son temas que pueden parecer distantes cuando se observan desde un mapa, pero que tienen una conexión directa con la vida cotidiana. El acceso al agua, la salud de los océanos, la conservación de las costas y los espacios naturales forman parte de las preocupaciones de numerosas comunidades en Estados Unidos.

Para regiones costeras como el sur de Florida, esa relación resulta especialmente evidente. Los océanos y los ecosistemas no solo forman parte del paisaje: también están vinculados con la economía local, la calidad de vida y el bienestar de las comunidades.

La nueva temporada llevará al programa por escenarios tan diversos como la Gran Barrera de Coral, puertos, autódromos y campos de flores silvestres en Estados Unidos, utilizando cada lugar como punto de partida para conocer proyectos y nuevas formas de abordar los retos ambientales.

Entre los invitados se encuentran el actor Edward Norton; Kelvin Beachum, exjugador de los Arizona Cardinals y defensor del acceso al agua limpia y la conservación de los océanos; el piloto de NASCAR Austin Green, quien se pone al volante para probar tecnología de vanguardia en las pistas; y Luci Baines Johnson, quien continúa el legado ambiental de su madre, Lady Bird Johnson.

La participación de figuras conocidas se combina con historias de científicos, innovadores y defensores que trabajan lejos de los reflectores. El resultado busca acercar al público a iniciativas que normalmente podrían quedar fuera de la conversación cotidiana.

“Las soluciones a nuestros mayores desafíos ya están en manos de personas con el valor de imaginar un mundo mejor y la determinación de hacerlo realidad”, dijo Thais López V., presidenta de la Fundación VoLo, organización que produce la serie en alianza exclusiva con Hearst Media Production Group.

La Fundación VoLo apoya iniciativas climáticas basadas en la ciencia y trabaja también en proyectos relacionados con educación y salud.

Uno de los elementos centrales de The Visioneers es precisamente mostrar el lado humano de estos esfuerzos. Detrás de los datos sobre contaminación, conservación o cambio ambiental hay investigadores, trabajadores, empresarios, comunidades y voluntarios que están probando nuevas maneras de proteger los lugares de los que dependen.

“Construir un futuro más sostenible puede ser una aventura atractiva y práctica”, señaló Bryan Curb, presidente de Hearst Media Production Group, al anunciar la renovación.

La serie forma parte de CBS WKND, el bloque de programación educativa e informativa de la cadena. Su continuidad durante dos temporadas más amplía el espacio para historias que conectan la ciencia y el medioambiente con experiencias concretas en distintos lugares del mundo.

Más que presentar el medioambiente como un tema lejano, The Visioneers invita a mirar los cambios que ya están ocurriendo y, sobre todo, a conocer a quienes están trabajando en el terreno. Desde los océanos hasta las ciudades y desde la tecnología hasta la conservación, la serie plantea una pregunta sencilla: qué podemos aprender de quienes ya están construyendo el futuro.

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