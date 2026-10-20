martes 20  de  octubre 2026
MÚSICA

Tini cancela su show en Miami a última hora y revela qué pasó antes del concierto

Ticketmaster confirmó la cancelación del evento en su sistema y anunció que procesará la devolución automática del dinero

La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.

La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.

Cortesía/Tapiz Media Group
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La cantante argentina Tini Stoessel debió suspender de manera imprevista su esperado concierto programado para este domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, cuando cientos de seguidores ya se encontraban en los alrededores e instalaciones del recinto.

La noticia fue comunicada inicialmente a través de las pantallas exteriores del estadio, donde se notificó que la cancelación obedecía a circunstancias ajenas tanto a la intérprete como al propio pabellón.

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De inmediato, la plataforma Ticketmaster confirmó la cancelación del evento en su sistema y anunció que procesará la devolución automática del dinero a los métodos de pago originales de todos los compradores, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Poco después del aviso en el recinto, la empresa productora del espectáculo, Ake Music, emitió una declaración oficial en la que atribuyó la suspensión al incumplimiento de los requisitos técnicos y logísticos exigidos previamente para el montaje.

En su comunicado, la firma desvinculó categóricamente a Tini y a su equipo de trabajo de cualquier responsabilidad por los inconvenientes, asegurando que la artista se encontraba completamente preparada para subir al escenario y pidiendo disculpas públicas a los asistentes por no haber podido reunir las condiciones necesarias dentro del tiempo operativo disponible.

Fallas técnicas

Horas más tarde, la propia Tini compartió un extenso mensaje a través de sus canales oficiales para ofrecer una explicación detallada de lo sucedido a sus seguidores.

La cantante argentina reveló que su equipo de producción trabajó intensamente durante días para adaptar la propuesta técnica de su gira FUTTTURA al Kaseya Center, pero al llegar al recinto se encontraron con un escenario completamente desfavorable que impedía el correcto desarrollo del espectáculo.

Según explicó la artista, el recinto fue entregado con horas de retraso por parte de la organización local, dejando gran parte del montaje técnico sin finalizar a pocos minutos de la apertura de puertas.

Los equipos fundamentales de sonido, iluminación, pantallas de video y sistemas de comunicación interna ni siquiera se encontraban operativos, lo que imposibilitó de manera categórica la realización de las pruebas de sonido y las verificaciones indispensables de seguridad.

La seguridad y el respeto al público

A pesar de las dificultades encontradas, la intérprete y su equipo intentaron solucionar la situación hasta el último momento, gestionando directamente la búsqueda de materiales y equipamientos faltantes que debían haber estado instalados por contrato.

Sin embargo, ante la imposibilidad de garantizar la integridad física de los trabajadores, los bailarines y los miles de espectadores que asistirían a la cita, se tomó la determinación de suspender la presentación.

"Miami ‍ Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros. Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas. La seguridad y el respeto por el público no son negociables", expresó Stoessel en su comunicado oficial.

La artista argentina concluyó reafirmando su compromiso con la gira y adelantó que en los próximos días se ofrecerán nuevos detalles mediante un comunicado formal sobre las fechas futuras, mientras que las devoluciones para la plaza de Miami continúan procesándose con normalidad a través de los canales oficiales de venta.

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