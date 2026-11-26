La cantante y actriz Tini ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.

A menos de un mes de su esperada boda, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ultiman detalles para una celebración que sus fans aguardan con entusiasmo junto a ellos desde hace tiempo.

El matrimonio se celebrará el 19 de diciembre, según confirmó el propio futbolista mediante una publicación en Instagram.

Sin embargo, más allá de los preparativos de la fiesta y el vestido blanco, la artista proyecta un deseo más profundo hacia el futuro, ya que ha confesado que uno de sus grandes sueños personales es la maternidad.

"Sueño mucho con ser madre", dijo en entrevista para Vogue. "No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", agregó la artista de 29 años.

En el caso de Rodrigo, este deseo compartido tiene otro matiz, dado que él ya es padre. De su matrimonio anterior con Camila Homs nacieron Francesca, en enero de 2019, y Bautista, el 14 de julio de 2021.

Naturalmente, ambos forman parte del proyecto familiar de la pareja, ya que hace solo unos días hallaron la casa indicada en la que Tini prevé espacios acondicionados para los hijos de su prometido.

Junto con su gira FUTTTURA, la preparación de nueva música y otros proyectos profesionales, Tini Stoessel está totalmente enfocada en organizar su boda para que sea un día muy especial.

"Escribí como 180 páginas de lo que quiero que sea el casamiento", señaló, páginas en las que dibujó bocetos del altar, los colores y la naturaleza que quiere ver ese día.

En relación con el vestido de novia, Tini aseguró: "No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y el traje de Rodrigo también", expresó sin adelantar más precisiones sobre su elección, ya que el atuendo nupcial suele ser el secreto mejor resguardado de cualquier boda.