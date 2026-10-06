martes 6  de  octubre 2026
Fútbol

Cristiano Ronaldo explica su salida de Portugal y acusa a Jorge Jesus de romper su palabra

Cristiano Ronaldo explica su salida de Portugal y acusa a Jorge Jesus de romper acuerdos durante la concentración. El portugués pide disculpas y deja abierta su continuidad.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo (centro) reacciona tras el estreno de su selección en el Mundial de Norteamérica, el 17 de junio de 2026.

RONALDO SCHEMIDT / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Cristiano Ronaldo explicó este martes las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de la selección de Portugal y lanzó duras críticas contra el seleccionador Jorge Jesus, a quien acusó de incumplir acuerdos alcanzados previamente y de cambiar su versión de los hechos.

El capitán portugués publicó un extenso comunicado en el que relató, en primera persona, las conversaciones que mantuvo con Jorge Jesus antes y durante la última concentración internacional.

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Según Ronaldo, el seleccionador le presentó inicialmente un plan de participación que contemplaba que disputara el primer y el último partido de la concentración, mientras que se quedaría en Portugal para preparar físicamente el encuentro contra Noruega.

El delantero rechazó esa posibilidad porque consideraba que, como capitán, debía acompañar al equipo en los desplazamientos internacionales.

Cristiano Ronaldo acusa a Jorge Jesus de cambiar el acuerdo

El conflicto se agravó durante la concentración. Ronaldo aseguró que, antes del partido contra Noruega, un miembro del cuerpo técnico le comunicó que Jorge Jesus quería hablar con él y que podría jugar alrededor de 30 minutos.

El portugués comenzó a calentar durante el descanso, pero finalmente no ingresó al terreno de juego.

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.

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Ronaldo afirmó que posteriormente mantuvo una conversación con Jorge Jesus y con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, en la que acordaron cómo explicar públicamente lo ocurrido.

Según el relato del futbolista, el seleccionador debía reconocer ante los medios que había sido él quien había propuesto el plan de participación, que Ronaldo nunca había exigido jugar y que había sido un error hacerlo calentar para después no utilizarlo.

Sin embargo, Cristiano aseguró que la posterior comparecencia pública de Jorge Jesus no coincidió con lo hablado previamente.

“Era la segunda vez que rompía mi palabra”, afirmó Ronaldo en su comunicado, en referencia a su decisión de abandonar la concentración.

Ronaldo admite su error y pide disculpas

A pesar de sus críticas al seleccionador, Cristiano Ronaldo también asumió responsabilidad por haberse marchado de la concentración.

El delantero pidió disculpas a sus compañeros de Portugal y a los aficionados por abandonar el equipo antes de completar la concentración.

También reconoció que no saludó a los seguidores después del partido contra Noruega y calificó esa decisión como un error de su exclusiva responsabilidad.

Ronaldo sostuvo que tomó la decisión de marcharse porque consideraba que continuar en la concentración podía perjudicar al equipo después de haber perdido la confianza en la palabra del seleccionador.

Cristiano Ronaldo acepta una posible sanción

El capitán portugués también señaló que las consecuencias de su decisión deben ser determinadas por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y consideró que su condición de capitán debe ser tomada en cuenta a la hora de valorar lo sucedido.

Ronaldo rechazó, además, la idea de que su prioridad sea recibir un partido de despedida de la selección.

El delantero explicó que cuando piensa en Portugal piensa en competir y ganar, no en una despedida.

Por ello, dejó abierta la puerta a continuar defendiendo a la selección una vez cumplida la eventual sanción y siempre que se encuentre físicamente en condiciones.

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir mi sanción, estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra selección”, afirmó.

El comunicado, fechado este 6 de octubre de 2026, deja así abierta la continuidad de Cristiano Ronaldo con Portugal y profundiza la polémica con Jorge Jesus después de su salida de la última concentración.

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