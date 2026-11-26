El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 28 de octubre de 2026.

BUENOS AIRES.- Lionel Messi participará en el homenaje al exinternacional argentino Carlos Tevez , el 20 de diciembre en Buenos Aires , donde la "Pulga" podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo , según informó el "Apache" en una entrevista divulgada este jueves.

Tevez deslizó en una charla con TyC Sports que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio La Bombonera , la casa de Boca Juniors , uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero.

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Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras años de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI.

"Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al 'Flaco' Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.

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Messi, de 39 años, volverá a jugar en Argentina después de la victoria 3-0 en el amistoso del 6 de octubre contra Benín, en el que puso fin a dos décadas de carrera internacional.

El "Diez", campeón del mundo en 2022, compartió con Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011.

El "Apache", por su parte, fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo, de 41 años, en el Manchester United.

Otras figuras de peso

En el cotejo también actuarán leyendas como el exarquero italiano Gianluigi Buffon, el exmediocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensor central inglés Rio Ferdinand.

El partido de despedida de Tevez, de 42 años, tendrá lugar casi cuatro años después de que el exdelantero se retirara del fútbol, en junio de 2022.

Colgó los botines oficialmente meses después de salir de Boca, el equipo en el que se dio a conocer mundialmente y con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003.

Tras retirarse se convirtió en entrenador y ha dirigido a varios clubes argentinos, entre ellos Independiente de Avellaneda y Rosario Central.

Luego de despedir al "Apache", Messi jugará el 19 de enero otro amistoso en Argentina, esta vez con el Inter Miami, enfrentando a River Plate en Buenos Aires.

FUENTE: AFP