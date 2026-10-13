La Fórmula 1 prepara su regreso a África con un nuevo circuito cerca de la capital de Ruanda

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, maneja su coche durante la sesión de clasificación al sprint previa al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó su regreso a África a comienzos de la década de 2030 con la incorporación de un Gran Premio en Ruanda . La organización del campeonato anunció este martes un acuerdo de diez años que permitirá al país africano formar parte del calendario mundial una vez que finalice la construcción de un nuevo circuito.

La carrera se disputará en Bugesera, una zona situada a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital ruandesa, y próxima al nuevo aeropuerto internacional. La fecha exacta del debut dependerá de la finalización de las obras del trazado.

La última vez que la máxima categoría del automovilismo celebró un Gran Premio en suelo africano fue en 1993, en el circuito de Kyalami, Sudáfrica. La llegada de Ruanda supondrá el regreso del campeonato al continente después de más de tres décadas de ausencia.

La Fórmula 1 apuesta por Ruanda para ampliar su presencia mundial

La organización explicó que la incorporación de Ruanda responde a su objetivo de ampliar el alcance internacional del campeonato y conectar con nuevas audiencias. Según los datos difundidos por la F1, más de 100 millones de aficionados ya siguen la competición en África y cerca del 60 % de los seguidores de sus principales mercados del África subsahariana tiene menos de 35 años.

Stefano Domenicali, máximo responsable de la Fórmula 1, destacó la importancia de este acuerdo y señaló que la llegada de Ruanda permitirá al campeonato competir en todos los continentes habitados. La iniciativa busca acercar la competición a seguidores de nuevas regiones y reforzar su expansión internacional.

El presidente ruandés, Paul Kagame, también celebró el anuncio. El mandatario destacó que África llevaba más de tres décadas fuera del calendario de la categoría y consideró que el acuerdo supone un cambio importante para el deporte en el continente.

La organización del Gran Premio estará vinculada al desarrollo del circuito de Bugesera, cuya construcción será determinante para concretar la llegada de la F1. El proyecto también se integra en los planes de Ruanda para consolidarse como destino internacional de grandes acontecimientos deportivos.

Ruanda busca atraer turismo e inversiones a través del deporte

Ruanda, un país sin salida al mar situado en África oriental, ha recurrido durante los últimos años a grandes eventos y acuerdos deportivos para mejorar su imagen internacional, atraer visitantes y captar inversiones. Su historia continúa marcada por el genocidio de 1994, mientras el Gobierno promueve una imagen de eficiencia organizativa y desarrollo.

Como parte de esa estrategia, el país ha firmado acuerdos de patrocinio con clubes de fútbol como el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y el Aston Villa. También ha establecido acuerdos promocionales con Los Angeles Clippers, equipo de la NBA.

En el ámbito deportivo, Ruanda organizó el año pasado los campeonatos mundiales de ciclismo, que se celebraron por primera vez en un país africano. La futura llegada de la Fórmula 1 supondría otro paso en su apuesta por albergar competiciones de alcance mundial.

Sin embargo, esta estrategia también ha generado controversia. Los críticos del Gobierno de Kagame sostienen que la organización de grandes eventos y los acuerdos de patrocinio ayudan a mejorar la imagen del país mientras persisten acusaciones de graves abusos de los derechos humanos, incluida la represión de la oposición y de las voces disidentes.

Con el acuerdo anunciado, la Fórmula 1 abre la puerta a una nueva etapa en África. El regreso al continente dependerá ahora del desarrollo del circuito de Bugesera y de que Ruanda complete las condiciones necesarias para recibir una prueba del campeonato a comienzos de la década de 2030.

FUENTE: AFP