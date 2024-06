Lionel Messi se rinde al Real Madrid: "Es el mejor equipo"

"El mejor equipo es el Real Madrid. Es el último campeón de Champions", dijo, aunque eso, sí, añadió que "si es por resultados, es el Madrid. Si es por juego es el Manchester City de (Pep) Guardiola”.

Picsart_24-04-21_05-53-48-759.jpg El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, festeja tras convertir un penal ante Nashville en un partido de la MLS, disputado el sábado 20 de abril de 2024. AP Foto/Marta Lavandier

Llamativamente, también reveló que aún no volvió a ver la final de Catar que lo catapultó definitivamente a la eternidad del fútbol: “Mis recuerdos están todos acá. Recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar”, y confió: “La última jugada del Dibu (Emiliano Martínez) no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos”.

Messi sigue sin descartar su presencia en el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aunque tampoco da pistas sobre su posible participación. "Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado", destacó.