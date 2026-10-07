Messi se despide de Argentina con gol y dos asistencias en una noche histórica

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del ranking, habla tras el partido amistoso internacional entre Argentina y Benín en el estadio Mas Monumental de Buenos Aires, el 6 de octubre de 2026.

Lionel Messi disputó este martes su último partido con la selección argentina y cerró una etapa histórica con una actuación a la altura de su legado. El capitán de la Albiceleste marcó un gol y dio dos asistencias en el triunfo 3-0 sobre Benín, en un partido celebrado ante unos 85.000 aficionados en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El encuentro, bautizado como el “Último Tango”, significó la despedida de Messi de la selección después de 21 años defendiendo la camiseta argentina. A sus 39 años, el delantero completó su partido número 208, récord absoluto con la Albiceleste.

Messi se despide con gol

El momento más esperado llegó en el minuto 71. Messi convirtió un penal y marcó el 126.º gol de su carrera internacional, ampliando su propio récord como máximo goleador histórico de Argentina.

El tanto puso el broche perfecto a una noche cargada de emoción y permitió que Messi se despidiera del Monumental dejando también una última celebración con sus compatriotas.

Fans se agrupan debajo de una camiseta del equipo de Argentina dedicada a Lionel Messi, en Buenos Aires. AFP

Dos asistencias para abrir el camino

Antes de marcar, Messi había sido protagonista en los dos primeros goles argentinos.

En el minuto 48, ejecutó un preciso saque de esquina que Nicolás Otamendi, quien también disputaba su último partido internacional, convirtió de cabeza. La celebración entre ambos veteranos fue uno de los momentos más simbólicos de la noche.

Posteriormente, Messi asistió a Nico Paz, una de las jóvenes figuras llamadas a tomar el relevo generacional en Argentina y señalado como uno de los posibles herederos de la camiseta número 10.

Una despedida llena de emoción

Después del encuentro, Messi se dirigió al público del Monumental visiblemente emocionado. El delantero agradeció el apoyo recibido durante más de dos décadas y recordó los grandes títulos conquistados con Argentina.

“Jugar para Argentina es lo más hermoso que hay”, afirmó Messi durante su discurso de despedida.

El argentino también agradeció a sus compañeros, a quienes calificó como “guerreros”, y recordó los títulos que hicieron realidad sus grandes sueños: el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima.

“No quiero irme de este lugar. No quiero irme del campo. Los quiero a todos y los voy a extrañar”, expresó ante un Monumental completamente entregado.

El legado de Messi con Argentina

Messi se marcha como el jugador con más partidos y más goles en la historia de la selección argentina. En 208 encuentros internacionales, construyó una trayectoria que incluye tres finales mundialistas y el título de la Copa del Mundo de 2022.

También conquistó dos Copas América y el oro olímpico en Pekín 2008, además de convertirse en la gran referencia de una generación que devolvió a Argentina a la cima del fútbol mundial.

Lionel Scaloni, entrenador durante buena parte de la etapa más exitosa de Messi con la Albiceleste, resumió el sentimiento de la selección antes del partido: “La sensación de tenerlo en el campo es única”.

Argentina deberá afrontar ahora una nueva era sin su capitán, mientras Messi continuará su carrera a nivel de clubes con Inter Miami. Su último partido con la Albiceleste, sin embargo, difícilmente podría haber tenido un escenario más perfecto: el Monumental lleno, un triunfo, un gol, dos asistencias y una despedida entre lágrimas.