El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, durante un partido de fútbol de temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y Charlotte CF en el Estadio Nu, el 7 de noviembre de 2026.

MIAMI.- El año de Lionel Messi terminó este viernes con otra dolorosa eliminación del Inter Miami en la primera ronda de los playoffs de la liga norteamericana ( MLS ), en los que eran los defensores del título.

El lujoso plantel que lideran Messi, Casemiro , Rodrigo De Paul y Luis Suárez se despidió con una derrota 1-0 frente a Columbus Crew , con un gol en el minuto 90+2 del uruguayo Santiago Rodríguez.

FÚTBOL Tras caídas iniciales de Messi y Lewandowski, otra figura de la MLS se asoma al abismo en los playoffs

Fútbol Inter Miami goleado ante Columbus Crew y queda al borde de la eliminación en los playoffs de la MLS

Columbus logró así su segunda victoria de la eliminatoria, que se juega al mejor de tres partidos.

La defensa del trofeo de la MLS era la última opción que tenía la ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham para salvar la temporada, tras la caída en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

El único trofeo que ha entrado en la vitrina de Miami este año fue el de la Campeones Cup, competencia anual entre los ganadores de la MLS y la liga mexicana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

Tras perder el juego inicial ante Columbus por 3-0 en casa, el equipo que dirige Cristian "Kily" González estaba obligado a ganar el viernes para forzar un partido de desempate de nuevo en su estadio.

Aunque Messi tampoco vio puerta, los visitantes dispusieron de grandes ocasiones en la fría y lluviosa noche de Columbus (Ohio), especialmente con un cabezazo en boca de gol del mexicano-argentino Germán Berterame.

Cuando el duelo parecía definirse en la tanda de penales, la defensa del Inter permitió que Rodríguez controlara en el área un centro del marroquí Anass Zaroury y fusilara al arquero canadiense Dayne St. Clair.

"La derrota es totalmente injusta. El equipo estuvo a la altura y mereció ganarlo durante todo el partido", lamentó 'Kily' González, que rechazó que la temporada de su equipo pueda ser considerada un fracaso.

"Cuando tienes al número uno (Messi) y pierdes en esta instancia, es normal que la gente hable de fracaso, pero la palabra fracaso es para cuando no lo intentas", dijo el exjugador internacional argentino. "Pero obvio que estamos con una tristeza y una decepción terrible".

Maldición del campeón

Para Messi, máximo goleador de la fase regular y favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso), es su segunda eliminación en la ronda inicial en los tres playoffs de la MLS que ha disputado.

En 2024 ya sufrió un inesperado tropiezo frente al Atlanta United, antes del exitoso recorrido en las eliminatorias de 2025 hasta alzar el primer título de la MLS para Miami.

El rosarino, que tiene contrato con Miami hasta finales de 2028, no ha podido compensar en su club el golpe de la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo.

El adiós temprano del Inter alarga, además, la maldición del monarca en la MLS, donde nadie ha logrado un bicampeonato desde Los Ángeles Galaxy entre 2011 y 2012.

Suárez al banco

Sin margen de error, el "Kily" González apostó el viernes por dejar en el banco al uruguayo Suárez en favor del joven extremo brasileño Riquelme Fillipi.

De inicio, el ajuste le dio un mayor dinamismo a la ofensiva del Inter, que dispuso de mejores ocasiones en la primera mitad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

Antes del primer cuarto de hora, Messi cometió un inusual error al fallar un remate en el área tras un gran servicio de cuchara de Berterame.

Figuras de Columbus, como el español Brais Méndez y el chileno Gonzalo Tapia, aparecieron tarde, pero se hicieron con el control del juego en el arranque de la segunda mitad.

El error de Berterame

El "Kily "recurrió a Suárez a falta de un cuarto de hora para el final. En una falta botada por Messi, Casemiro cabeceó a la red, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Miami seguía insistiendo, pero su temporada terminó de la forma más cruel.

Berterame, el fichaje más caro de la franquicia, falló un cabezazo en posición inmejorable y, en el último minuto del descuento, Rodríguez anotó el gol que destronaba a Miami.

"Era lo último que me quedaba ya y gracias a Dios fue gol", dijo el uruguayo sobre el esfuerzo final.

En el otro partido del viernes, el Vancouver Whitecaps, subcampeón del año pasado, sí cumplió con un triunfo 1-0 ante el Real Salt Lake, que le dio la clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste.

Un solitario gol del estadounidense Emmanuel Sabbi en el minuto 58 selló el segundo triunfo de la serie para el equipo que lidera el alemán Thomas Müller.

FUENTE: AFP